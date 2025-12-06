சென்னை: டித்வா புயலால் கடும் பாதிப்புக்குள்ளான இலங்கைக்குத் தமிழகம் உதவிக்கரம் நீட்டுகிறது. வரலாறு காணாத அளவில் பெய்த பெருமழை அந்நாட்டின் பல பகுதிகளைப் புரட்டிப்போட்டது. வெள்ளத்தாலும் நிலச்சரிவாலும் பதுளை, கண்டி, நுவரெலியா, மாத்தளை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டன.
டித்வா புயலின் சீற்றத்தால் இலங்கையில் ஏறக்குறைய 500 பேர் மாண்டனர். மேலும் 700க்கும் மேற்பட்டோரை இன்னும் காணவில்லை.
இலங்கையின் மக்கள்தொகை 22 மில்லியன். அதில் கிட்டத்தட்ட 10 விழுக்காட்டினர் வெள்ளத்தாலும் நிலச்சரிவாலும் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.
இதற்கிடையே இலங்கையில் சிக்கியிருந்த 300க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களை இந்திய விமானப் படை பத்திரமாக மீட்டுத் தாயகத்திற்கு அழைத்துவந்தது.
டித்வா புயலின் கோரத்தாண்டவத்தால் இலங்கை மக்கள் கடும் துயரத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
புயலில் மாண்டோரின் குடும்பத்தாருக்குத் தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொண்டுள்ளார். இக்கட்டான இந்த நேரத்தில், தமிழக அரசு இலங்கை மக்களுக்குத் துணை நிற்கும் என்று அவர் கூறினார். அவர்களுக்கு உதவும் வகையில் மொத்தம் 950 டன் நிவாரணப் பொருள்கள் அனுப்பிவைக்கப்படும் என்றார் திரு ஸ்டாலின்.
அதன்படி, சென்னை, தூத்துக்குடி துறைமுகங்களிலிருந்து அத்தியாவசியப் பொருள்கள் சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 6) அனுப்பப்படுகின்றன. 10 ஆயிரம் போர்வை, 10 ஆயிரம் துண்டு, 5 ஆயிரம் வேட்டி, 5 ஆயிரம் சேலை முதலியவற்றுடன் பருப்பு, சர்க்கரை, பால் மாவு போன்றவையும் அனுப்பிவைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.