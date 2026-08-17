Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

கொசஸ்தலை ஆற்றில் செத்து மிதந்த டன் கணக்கிலான மீன்கள்

கொசஸ்தலை ஆற்றில் செத்து மிதந்த டன் கணக்கிலான மீன்கள்

2 mins read
மீனவர்கள் மறியல்; மாசுக்கட்டுப்பாடு, மீன்வள அதிகாரிகள் ஆய்வு
b9d988ce-56db-4e61-b279-2a311d30f1b5
எண்​ணூர்க் கழி​முகத்​துக்கு அருகே கொசஸ்​தலை​யாற்​றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 16) செத்து மிதந்த மீன்கள். - படம்: இந்து தமிழ் திசை
Google News Preferred Icon

சென்னை: எண்​ணூர்க் கழி​முகத்​துக்கு அருகே கொசஸ்​தலை​யாற்​றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 16) டன் கணக்​கிலான மீன்கள் செத்து மிதந்​த நிலையில், தொழிற்​சாலை ரசாயனக் கழி​வு​கள் ஆற்​றில் கலந்​த​தால்தான் மீன்​கள் இறந்​திருக்​கும் என மீனவர்​கள் குற்​றம்​சாட்​டியுள்ளனர்.

இறந்த மீன்​களை எண்​ணூர்-தாழங்​குப்​பம் விரைவுச்சாலையில் கொட்டி, எண்​ணூர்ப் பகு​தி​ மீனவர்​கள் சாலை மறியலில் ஈடு​பட்​டனர்.

மணலி, எண்​ணூர்ப் பகு​தி​களில் மத்​திய, மாநில அரசுகளின் பொதுத்​துறைத் தொழிற்​சாலைகள், தனி​யார் தொழிற்​சாலைகள் இயங்கி வரு​கின்​றன. இதனால் இப்​பகு​தி​ வழி​யாகச் செல்​லும் கொசஸ்​தலை​யாறு, எண்​ணூர்க் கழி​முகப் பகு​தி​கள் சுற்​றுச்​சூழல் பாதிப்​புக்கு உள்​ளாகி வரு​கின்​றன.

கடல்​வாழ் உயி​ரினங்​களின் இனப்​பெருக்கப் பகு​தி​யாக விளங்​கும் இந்தப் பகு​தி​களில் கடல்வாழ் உயி​ரினங்​கள் முற்​றாக அழிந்​து, சுற்​றுச்​சூழல் கெடும் நிலை ஏற்​பட்​டிருப்​ப​தாக மீனவர்​கள் குற்​றம்​ சாட்டு​கின்​றனர்.

இந்நிலையில் தங்​களின் வாழ்​வா​தா​ரமே கொசஸ்​தலை​யாறும், எண்​ணூர்க் கழி​முக​மும்தான் என்று கூறிய மீனவர்கள், “மீன்​கள் இறந்ததற்கு இப்​பகு​தியைச் சுற்​றி​யுள்ள தொழிற்​சாலைகள் வெளி​யேற்​றும் கழி​வு​கள்தான் காரணம். எனவே கொசஸ்​தலை​யாறு மாசடை​யும் பிரச்​சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு​ காணவேண்​டும். வாழ்​வா​தா​ரத்தை இழந்த மீனவர்​களுக்கு அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்​டும். விதி​மீறலில் ஈடு​பட்ட தொழிற்​சாலைமீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்​டும்,” என்​று வலியுறுத்தினர்.

இதற்​கிடை​யில் மாசுக்​கட்​டுப்​பாட்டு வாரி​யம், மீன்​வளத்​துறை ஆகியவற்றைச் சேர்ந்த அதி​காரி​கள் மீன்​கள் இறந்து கிடந்த பகு​தி​யில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு மேற்​கொண்​டு மீன் மாதிரி​களைச்​ சேகரித்து ஆய்​வுக்கு அனுப்​பி​யுள்​ளனர். மேலும், முதற்​கட்ட ஆய்​வறிக்​கையை அரசிடம் சமர்ப்​பித்​துள்​ளதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிட்டனர்.

“மீன்​கள் இறந்த பகு​தி​யில் எண்​ணெய்க் கசிவோ தொழிற்​சாலைக் கழி​வு​களோ ஆற்​றில் கலந்​ததற்​கான அறிகுறிகள் கண்​டறியப்​பட​வில்​லை. இறந்த மீன் மாதிரி​களை ஆய்​வுக்கு அனுப்​பியுள்ளோம். முடிவு​கள் வந்த பிறகே மீன்​கள் இறந்ததற்கான காரணம் தெரிய​வரும்,” என்​று அவர்கள் கூறினர்.

இவ்வேளையில், பாமக தலை​வர் அன்​புமணி, “ஆற்​றில் செத்து மிதக்​கும் மீன்​களை அகற்றி அப்​பகு​தி​யில் தொற்றுநோய் பரவாமல் தடுக்க வேண்​டும்,” என்று தம் அறிக்கையில் வலி​யுறுத்​தி​யுள்​ளார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
சிங்கப்பூர் கடல்துறைப் பாதுகாப்பு வாரத் தொடக்க நிகழ்வில் கடல்துறை பாதுகாப்பு தொடர்பான புரிந்துணர்வுக் குறிப்பு ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதில் கடல்துறை அதிகாரிகள் கையெழுத்திட்டனர்.

சிங்கப்பூரின் கடல்துறைப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த புதிய நடவடிக்கைகள்

17 Aug 2026 - 4:33 PM

பங்ளாதே‌‌ஷில் உள்ள அகதிகள் முகாமில் உள்ள கிட்டத்தட்ட 309,000 பேர் கலவரம் மூண்ட ரக்கைன் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.

ரக்கைன் மாநிலத்தின் பாதுகாப்பு மேம்பட்டால்தான் அகதிகள் கொண்டுவரப்படுவர்: மியன்மார்

17 Aug 2026 - 6:42 PM

கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் பெறப்பட்டுள்ள விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் ரூ.75,000 வரை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாகத் தமிழக முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ரூ.75,000 வரையிலான பயிர்க் கடன் முழுமையாகத் தள்ளுபடி

17 Aug 2026 - 6:23 PM

32 வயது மாதிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கம், டைட்டானியம் ஆபரணங்கள்.

வரி ஏய்ப்பு: சிங்கப்பூர் மாதிற்கு $11,400 அபராதம்

17 Aug 2026 - 5:30 PM

தமிழக வாழ்​வுரிமைக் கட்​சித் தலை​வர் தி.வேல்​முரு​கன் வெளி​யிட்ட அறிக்​கை​யில், “பா​திக்​கப்​பட்ட மீனவர்​களுக்கு உடனடி நிவாரணத்​துடன்​ உரிய இழப்​பீடும்​ வழங்​க வேண்​டும்,​” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
மீன்மீனவர்கள்அதிகாரிஆய்வு

தொடர்புடைய செய்திகள்