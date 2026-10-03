ஜம்மு: ஜம்மு-காஷ்மீரில் அமைந்துள்ள உலகின் மிக உயரமான செனாப் ரயில்வே பாலத்தில், வந்தே பாரத் விரைவு ரயிலை மணிக்கு நூறு கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் இயக்கி இந்திய ரயில்வே புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
ஜம்முவில் உள்ள செனாப் ஆற்றில் இருந்து ஏறக்குறைய 359 மீட்டர் (1,178 அடி) உயரத்தில் அமைந்துள்ளது அந்த பிரம்மாண்ட இரும்பு வளைவுப் பாலம். கடுமையான நில அதிர்வு, அதிவேகப் புயல் காற்றைத் தாங்கும் வகையில் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
வடக்கு ரயில்வேயின் ஜம்மு கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட ரயில் பிரிவில் பயண வேகத்தை அதிகரிப்பதற்கான சோதனையோட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது.
அந்தச் சோதனையின்போது, வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் உலகின் மிக உயரமான செனாப் பாலத்தையும் இந்தியாவின் முதலாவது ‘கேபிள்’ ரயில்வே பாலமான அஞ்சி பாலத்தையும் மணிக்கு நூறு கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வெற்றிகரமாகக் கடந்தது.
இதுகுறித்து வடக்கு கோட்ட ரயில்வே மூத்த வணிக மேலாளர் உச்சித் சிங் கூறுகையில், “இந்த அதிவேகச் சோதனையோட்டம் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துள்ளதன் மூலம், ஸ்ரீ மாதா வைஷ்ணவி தேவி கத்ரா, பனிஹால் இடையிலான பயண நேரம் கணிசமாகக் குறையும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கை நாட்டின் பிற பகுதிகளுடன் தடையின்றி இணைக்கும் இந்த முயற்சி, வட்டாரப் போக்குவரத்து வசதியை மேம்படுத்துவதுடன், சுற்றுலா மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் புதிய உயரத்திற்கு கொண்டு செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.