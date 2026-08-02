விஜயநகரம்: இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சனிக்கிழமையன்று, புதிதாகக் கட்டப்படும் அல்லூரி சீதாராம ராஜு அனைத்துலக விமான நிலையத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். மேலும், ரூ.17,900 கோடி மதிப்பிலான பல்துறைத் திட்டத்தையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார். இத்திட்டம், விசாகப்பட்டினம் பொருளியல் மண்டலத்தை ஆசியாவின் ஒரு முதன்மைப் பொருளியல் மையமாக மாற்றும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
இந்த விமான நிலையம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய திட்டங்கள் ஆந்திரப் பிரதேசத்திற்கு ஒரு தீர்க்கமான திருப்புமுனையாக அமையும் என்று விவரித்த பிரதமர், மாநிலத்தின் வடக்குப் பகுதி முழுவதும் விமானப் போக்குவரத்து, துறைமுக இணைப்பு, உயர் தொழில்நுட்ப உற்பத்தி ஆகியவற்றை இணைக்கும் ஓர் ஒருங்கிணைந்த செயல்திட்டத்தைக் கோடிட்டுக் காட்டினார்.
இந்த மாபெரும் திட்டமானது, போகபுரம் போக்குவரத்து மையத்தை முக்கிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, நெடுஞ்சாலை வழித்தடங்களுடன் இணைக்கிறது. அத்துடன், விசாகப்பட்டினத்தில் ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் முதல் பகுதி மின்கடத்தி ஒருங்கிணைப்பு ஆலைக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.
நவீன உள்கட்டமைப்பு, நேரடியாக வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்திய அவர், உயர் தொழில்நுட்ப உற்பத்தியை வட்டாரப் போக்குவரத்து இணைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைப்பது, வட ஆந்திராவை உலகளாவிய முதலீடுகளை ஈர்க்கும் மையமாக நிலைநிறுத்தும் என்று எடுத்துரைத்தார்.
சில்லு சூழலமைப்பை மேம்படுத்த ‘ஏஎஸ்ஐபி’ பிரிவு
உள்நாட்டு மின்னணு உற்பத்தியை வலுப்படுத்தும் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக, இத்துறைக்கு மத்திய அரசு தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் என்று அவர் உறுதியளித்தார்.
இந்தத் திட்டம், இந்தியாவில் பகுதி மின்கடத்தி பாதுகாப்பு முறை, சோதனைத் திறன்களை மேம்படுத்த உதவும் என்று ‘ஏஎஸ்ஐபி’ நிறுவன நிர்வாக இயக்குநரும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான வெங்கட சிம்ஹாத்ரி கூறினார்.
“எங்கள் கூட்டாளியான ‘ஏபெக்ட்’ உடன் இணைந்து, இந்தியாவில் மேம்பட்ட சில்லு ஒன்றுசேர்த்தல், பாதுகாப்பாக ஒருங்கிணைத்தல், சோதனைத் திறன்களை நாங்கள் நிறுவி வருகிறோம். அதே நேரத்தில், திறன் மேம்பாடு, விநியோகச் சங்கிலி உள்ளூர்மயமாக்கல் ஆகியவற்றை ஊக்குவிப்பதோடு, ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் பகுதி மின்கடத்தி சூழலமைப்பின் வளர்ச்சிக்கும் பங்களிக்கிறோம்,” என்று அவர் கூறினார்.