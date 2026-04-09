விதிமீறல் நடந்தால் மேற்கு வங்கத்தில் மறுதேர்தல் என எச்சரிக்கை

தேர்தல் பிரசாரத்தில் மம்தா பானர்ஜி. - படம்: தி இந்து

கோல்கத்தா: மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலில் விதிமீறல்கள் நடைபெற்றதாகத் தெரியவந்தால், மறுதேர்தல் நடத்தப்படும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஏப்ரல் 23, 29 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது.

தேர்தலின்​போது வன்​முறைச் சம்​பவங்​கள் அதிகம் பதிவாகும் மாநிலங்களில் மேற்கு வங்கமும் ஒன்றாகும். இதையடுத்து, அங்கு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

நடத்தை விதிகளும் அமலில் இருப்பதால் இதுவரை நிலைமை கட்டுக்குள் இருப்பதாக அம்மாநில காவல்துறை கூறியுள்ளது.

இந்நிலையில், வாக்குப்பதிவின்போது விதிகளை மீறினால் புகாருக்கு உள்ளாகும் இடங்களில் மறுதேர்தல் நடத்தப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து வாக்குச்சாவடி அதிகாரிகள், தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு ஆணையம் உரிய அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளதாக ஊடகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

முதன்​முறை​யாக மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலில் செயற்கை நுண்​ணறிவு (ஏஐ) வசதியுடன் கூடிய கண்காணிப்பு கேம​ராக்​கள் வாக்​குச்​சாவடிகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்த ஏற்பாட்டின் மூலம் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் நேரலையாக தேர்தல் அதிகாரிகளால் கண்காணிக்கப்படும்.

தொடர்புடைய செய்திகள்
மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி, வாக்கு விகிதத்தில் மற்றக் கட்சிகளைவிடத் தெளிவான முன்னிலையில் இருக்கும் என்று கருத்துக்கணிப்புத் தெரிவித்துள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தில் மம்தாவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம்: கருத்துக்கணிப்பு

ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை நாடியாவில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி உரையாற்றினார்.

மு.க.ஸ்டாலின், காங்கிரஸ்மீது மம்தா பானர்ஜி குற்றச்சாட்டு

தேவையின்றி கேமராக்கள் அணைக்கப்பட்டாலோ, திடீரென செயலிழந்தாலோ அவை சந்தேகத்துக்குரிய நடவடிக்கையாகக் கருதப்பட்டு, குறிப்பிட்ட வாக்குச்சாவடியில் மறுதேர்தலுக்கு உத்தரவிடப்படும் எனத் தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது.

