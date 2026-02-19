அமிர்தசரஸ்: திருமண வரவேற்பின்போது மணமகள் மீது ரூ.8.5 கோடி ரூபாய் நோட்டுகளைத் தூவியும் மணமகள் தலையில் கொட்டியும் ஆடம்பரத்தை வெளிப்படுத்தும் காணொளி ஒன்று இணையத்தில் புதிய விவாதங்களை எழுப்பியுள்ளது.
பஞ்சாப் மாநிலத்தில் திருமணத்துக்குப் பிறகு மணமகன் குடும்பத்தினர் மணமகளைப் புகுந்த வீட்டுக்கு அழைக்கும்போது பூக்களைத் தூவி வரவேற்பது வழக்கம்.
அண்மையில் நடைபெற்ற ஒரு திருமண நிகழ்வில் பூக்களுக்குப் பதிலாக ரொக்கப் பணம் தூவப்பட்டது.
மணமகனின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் வரிசையாக வந்து மணமகள் மீது ரொக்கப் பணத்தைத் தூவுவது, அபிஷேகம் செய்வதுபோல் ரூபாய் நோட்டுகளைக் கொட்டுவது உள்ளிட்ட காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியான காணொளியில் இடம்பெற்றுள்ளன.
இதையடுத்து, சமூக ஊடகங்களில் பலரும் இந்தச் செயலுக்கு ஆதரவாகவும் எதிர்ப்பாகவும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
இதனிடையே, இந்தத் திருமணத்தின் இசை நிகழ்வில் பங்கேற்ற டிஜே நிசான் சிங் வெளியிட்டுள்ள மற்றொரு காணொளியில், ரூ.8.5 கோடி ரொக்கப்பணம் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றும் ரூ.4 லட்சம் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
அவை அனைத்துமே பத்து ரூபாய் நோட்டுகள் என்றும் அவை பின்னர் சேகரிக்கப்பட்டன என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.