உட்லண்ட்ஸ் பகுதியிலுள்ள வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குவிடுதி ஒன்றில் நடந்த திடீர் சோதனையில் 12 வெளிநாட்டு ஊழியர்கள், போதைப்பொருள் தொடர்பான குற்றங்களில் ஈடுபட்ட சந்தேகத்தின்பேரில் கைதாகினர்.
மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு (சிஎன்பி) வழிநடத்திய திடீர் சோதனை வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 27) இரவு தொடங்கியது. சிங்கப்பூர்க் காவல்துறை, மனிதவள அமைச்சு, சுகாதார அறிவியல் ஆணையம், குடிநுழைவு, சோதனைச் சாவடி ஆணைய அதிகாரிகளும் சோதனையில் இணைந்தனர்.
கைதுசெய்யப்பட்ட நபர்கள் 23 வயதுக்கும் 40 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள். அவர்களில் 11 பேர் பங்ளாதேஷ் நாட்டவர்; ஒருவர் மியன்மார் நாட்டவர்.
அவர்களில் ஒருவரான 34 வயது பங்ளாதேஷ் நாட்டவர், போதைப்பொருள் கடத்தல், உட்கொள்ளுதல் ஆகிய குற்றங்களுக்காகக் கைதுசெய்யப்பட்டார்.
முதன்முறையாக ஊடகத்துறையினரும், வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குமிடங்களில் சிஎன்பி நடத்திய திடீர் சோதனையை நேரில் கண்டனர்.
இரவு 9 மணியளவில் ஊடகத்துறையினர், திடீர் சோதனைக்காக ஆயத்தமடையத் தொடங்கினர். இரவு 10.30 மணியளவில் தங்குமிடத்தின் அருகே வந்தடைந்தாலும் கனமழை குறுக்கிட்டுத் தாமதப்படுத்தியது. தங்குமிடத்தினுள் நுழையும்போது கிட்டத்தட்ட நள்ளிரவு.
சிஎன்பி அதிகாரிகள் முன்சென்று சந்தேக நபர்களைக் கைதுசெய்தபின் ஊடகத்துறையினர் பின்தொடர்ந்தனர்.
ஓர் அறையில், நான்கு வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் (பங்ளாதேஷ் நாட்டவர்) தலைகுனிந்து, தரையில் அமர்ந்தபடி, கைவிலங்குடன் காணப்பட்டனர். போதைப்பொருளுக்காக அதிகாரிகள் அவர்களின் உடைமைகளை அலசி ஆராய்ந்தனர்.
அவர்களில் ஓர் ஊழியர் கைப்பேசியில் பேசியபின், ஐந்தாவது நபர் ஒருவர் கைதானார்.
கைதுசெய்யப்பட்டோரின் முக்கிய உடைமைகள் தனித்தனி பைகளில் வைக்கப்பட்டன.
மற்றோர் அறையில், பங்ளாதேஷ் நாட்டவர் ஒருவர் கைதுசெய்யப்பட்டார். அவரிடம் இருந்து கண்ணாடிப் புட்டி (glass bottle), அறுக்கப்பட்ட உறிஞ்சிகுழாய் (cut straw), ரப்பர் குழாய் (rubber tube) ஆகியவை கைப்பற்றப்பட்டு, ஒரு தனிப் பைக்குள் ஆதாரமாக வைக்கப்பட்டன. மெதம்ஃபெட்டமின், கொக்கேய்ன், ஹெரோயின் போன்ற போதைப்பொருளை உட்கொள்ள இவை பயன்படுத்தப்படலாம்.
கைதுசெய்யப்பட்டோர் பின்னர் தனி அறைக்கு அழைத்துச்செல்லப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டனர். பின்பு, அடையாளமற்ற வேன்களில் கூடுதல் விசாரணைக்காக அவர்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவின் அமலாக்க ‘ஜே’ பிரிவின் துணை தளபத்திய அதிகாரியான கண்காணிப்பாளர் சேன்தஸ் டோங், “போதைப்பொருளுக்கு சிங்கப்பூரில் எந்த இடத்திலும், சமூகத்திலும், வேலையிடத்திலும், தங்குவிடுதியிலும் இடமில்லை,” என்றார்.
இதற்குமுன், அக்டோபர் 22ஆம் தேதி உட்லண்ட்சில் உள்ள மற்றொரு வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குமிடத்தில் நடத்தப்பட்ட திடீர் சோதனையில் நால்வர் போதைப்பொருள் குற்றங்களுக்காகக் கைதாகினர்.