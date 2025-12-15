இது ஓர் எளிமையான மற்றும் நல்ல ஊதியம் தரும் பகுதிநேர வேலை போல் இருந்தது.
திருமதி ஜாஸ்லின் சிம், ஒரு “ஹோட்டல் மதிப்பீட்டாளராக” செய்ய வேண்டியதெல்லாம், ஒரு மதிப்பீட்டு தளத்தில் சில கிளிக்குகளைச் செய்து, ஒரு மதிப்பீட்டிற்கு US$30 (S$40) சம்பாதிப்பதுதான்.
2024ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகு, இந்த 31 வயதுடைய தொழில்நுட்ப நிபுணர் ஓராண்டாக புதிய வேலை தேடினார். அவர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்களையும் எண்ணற்ற நிராகரிப்புகளையும் கடந்து சென்றார்.
திருமதி சிம், தனக்கு அடுத்த முழுநேர வேலையைத் தேடும் வரை, தன்னையும் தனது வயதான பெற்றோரையும்—இருவருக்கும் 60 வயதுக்கு மேல்—பராமரிக்க ஒரு பகுதிநேர வேலை தேவை என்று முடிவு செய்தார்.
2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தின் மாலை ஒன்றில் இணைய வேலை தளமான மான்ஸ்டர் ஜாப்ஸில் (Monster Jobs) அவர் தேடிக் கொண்டிருந்தபோது, “ஹோட்டல் மதிப்பீட்டாளர்” பட்டியல் அவரது கவனத்தை ஈர்த்தது.
கணக்கியல், நிறுவனக் கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்தின் (Acra) இணையத்தளத்தில் ஒரு விரைவான தேடலில் அந்த நிறுவனம் சிங்கப்பூரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை உறுதிப்படுத்தியது. அத்துடன் திருமதி சிம் தனது விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்தார்.
“வேலை எளிதானது மற்றும் நல்ல பணம் கொடுத்தது, நான் தேடிக்கொண்டிருந்ததும் அதுதான்,” என்கிறார் திருமதி சிம். மேலும் இதை வீட்டிலிருந்தபடியே வசதியாகச் செய்யலாம்.
பல நாட்களுக்குப் பிறகு, உள்ளூர் எண்ணைப் பயன்படுத்தி “ஆஷ்லின்” என்ற நபர் மூலம் திருமதி சிம்மை வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொண்டார். “ஆஷ்லின்” ஒரு நிறுவனப் பிரதிநிதி என்று கூறினார்.
அதன்பிறகு 30 நிமிடங்களுக்குப் பரபரப்பான குறுஞ்செய்திப் பரிமாற்றம் நடந்தது. “ஆஷ்லின்” திருமதி சிம்மிடம் அந்த வேலையைப் பற்றி விளக்கி, மதிப்பீட்டுத் தளத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கான படிப்படியான ஸ்கிரீன் ஷாட்களை அவருக்கு அனுப்பினார்.
“நேர்காணல் மற்றும் பணியமர்த்தல் இவ்வளவு சாதாரணமாக குறுஞ்செய்தி மூலம் செய்யப்பட்டதை நான் விசித்திரமாக நினைத்தேன்,” என்று திருமதி சிம் நினைவு கூர்ந்தார்.
இருப்பினும், அவர் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றினார். அப்போதுதான் சிக்கல்: பணம் கிரிப்டோகரன்சியில் (மின்னியல் நாணயம்) வழங்கப்படும். அதைப் பெற, திருமதி சிம் ஒரு கிரிப்டோ வாலட்டை (crypto wallet) அமைக்க வேண்டியிருக்கும்.
திருமதி சிம் தயங்கினார். “எனக்கு ரொக்கம் தேவைப்பட்டது. கிரிப்டோவில் எனக்கு வசதியாக இல்லை.”
அவர் அவ்வாறு சொன்னவுடன், “ஆஷ்லின்” பல மணி நேரம் குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பி, அவரது கவலைகளை நிராகரித்து, பணியமர்த்தலை முடிக்க அவரை வற்புறுத்தினார்.
திருமதி சிம் அதிர்ச்சியடைந்தார்: “அது அவ்வளவு நல்ல வேலையாக இருந்தால், அவள் ஏன் என்னை வற்புறுத்துகிறாள்?”
அவர் இணையத்தில் “ஹோட்டல் மதிப்பீட்டு வேலை மோசடி” என்று தேடினார். இதே போன்ற அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து, மற்றவர்களை ஏமாற வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கும் நெட்டிசன்களின் (netizens) பதிவுகளை திருமதி சிம் கண்டார்.
அப்போதுதான், மோசடி செய்பவர்கள் சட்டபூர்வமான நிறுவனத்தின் பெயரைப் பயன்படுத்தி மோசடி செய்வதாக அவர் சந்தேகப்பட்டார். திருமதி சிம் உடனடியாக வாட்ஸ்அப்பில் “ஆஷ்லினை” பிளாக் செய்தார்.
உண்மையாவதற்குச் சாத்தியமற்றது
காவல்துறையின் ஆண்டின் மத்திய பகுதி மோசடி மற்றும் இணையக் குற்ற அறிக்கையின்படி, 2025ஆம் ஆண்டின் முதல் பாதியில் மொத்த இழப்புகளின் அடிப்படையில் முதல் ஐந்து மோசடி வகைகளில் வேலை மோசடிகளும் ஒன்றாகும்.
இந்தக் காலகட்டத்தில் சிங்கப்பூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வேலை மோசடிகளால் $59 மில்லியன் இழந்தனர்.
காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மேத்யூ சூ விளக்குகையில், எளிமையான, குறைந்த முயற்சி தேவைப்படும் வேலைகளுக்கு அதிக நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பால் வேலை மோசடிக்கு ஆளாவதாகக் கூறுகிறார்.
இந்த வேலைகளை வீட்டிலோ அல்லது திறன்பேசியில் எங்கிருந்தோ வசதியாகச் செய்யலாம், இது தனிநபர்கள் தங்கள் முழுநேர வேலையைத் தக்க வைத்துக் கொண்டே கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட அனுமதிக்கிறது என்று மோசடி பொதுக் கல்வி அலுவலகத்தின் உதவி இயக்குநராக உள்ள காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சூ மேலும் கூறுகிறார்.
ஆரம்ப வேலைகள் பெரும்பாலும் “எளிமையானதாகவும், நேரடியானதாகவும், குறைந்த ஆபத்தைக் கொண்டதாகவும்” தோன்றும் என்கிறார் அவர். இதன் விளைவாக, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வேலையைப் பெற முன்பணம் செலுத்த வேண்டும் அல்லது வேலையின் ஒரு பகுதியாக தங்கள் சொந்த பணம், வங்கிக் கணக்குகள் அல்லது சிங்பாஸ் சான்றுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் போன்ற எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை கவனிக்கத் தவறிவிடுகிறார்கள்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் முயற்சிக்கு ஈடாக சிறிய ஆரம்பத் தொகையைப் பெறலாம், இது அந்த வேலை சட்டபூர்வமானது என்று அவர்களுக்கு மேலும் உறுதியளிக்கிறது, என்கிறார் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சூ.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை எப்போது உணர்கிறார்கள்? “பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட வருமானம் கிடைக்கவில்லை, மேலும் பெரும்பாலும் மோசடி செய்பவர்களைத் தொடர்பு கொள்ள முடிவதில்லை,” என்கிறார் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சூ.
கிரிப்டோகரன்சியானது அதன் “வரையறுக்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்புத்திறன்” காரணமாகவே மோசடி செய்பவர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்கிறார் அவர். கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளை மாற்றியமைக்க முடியாது. இது சொத்து மீட்பை “உண்மையில் சாத்தியமற்றது” ஆக்குகிறது, என்று காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சூ விளக்குகிறார்.
இதுபோன்ற மோசடி தந்திரங்களைப் பற்றி அறியாத திருமதி சிம், கிரிப்டோகரன்சியைப் பயன்படுத்த அவர் தயக்கம் காட்டவில்லை என்றால், தான் இழப்பைச் சந்தித்திருப்பார் என்று நம்புகிறார்.
அவர் இப்போது ஓர் அரசாங்க நிறுவனத்தில் முழுநேர வேலையைப் பெற்றுள்ளார். மற்றவர்களுக்கு ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையை அளிக்கும் விதமாக, திருமதி சிம் கூறுகிறார்: “முயற்சிக்கும் வெகுமதிக்கும் இடையிலான விகிதம் சரியாக இல்லை என்றால், ஏதோ தவறு இருக்கிறது. எளிதாகப் பணம் சம்பாதிப்பது என்பது உண்மையில் இல்லை.”
எளிதான பணத்தைப் பற்றி எச்சரிக்கையாக இருங்கள்
2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் அக்டோபர் வரை மூன்று குறிப்பிடத்தக்க வேலை மோசடி வகைகள் வெளிப்பட்டுள்ளன என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
- இணைய வேலை மோசடிகள்
பயன்பாடுகளைப் பதிவிறக்குதல், ஆர்டர்களை முடித்தல் அல்லது நிறுவனச் சின்னங்களை விளம்பரப்படுத்துதல் போன்ற இணையரீதியான வேலைகளுக்கு கமிஷன்கள் வழங்கப்படும் என்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உறுதியளிக்கப்படுகிறது.
இந்த வேலைகளைச் செய்ய, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு தளத்தில் பணத்தை அனுப்ப வேண்டும். பின்னர், கூடுதல் முன்பணம் இல்லாமல் வேலைகளை முடிக்க முடியாது என்று அவர்களிடம் கூறப்படும்.
- இணைய வணிக மோசடிகள்
மோசடி செய்பவர்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இணைய ஸ்டோர்களை நடத்தும் “வேலை”யை வழங்குவார்கள்.
ஆர்டர்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டவுடன் கமிஷன்களைப் பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பில், ஒவ்வோர் ஆர்டருக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முன்பணம் செலுத்துகிறார்கள். இந்த கமிஷன்கள் ஆரம்பத்தில் வழங்கப்படுகின்றன, ஆனால் அடுத்தடுத்த ஆர்டர்களுக்கான முன்பணத் தொகைகள் படிப்படியாக அதிகரிக்கின்றன.
பின்னர், தங்கள் நிதியைத் திரும்பப் பெறுவதற்கு முன்பு மேலும் பணம் செலுத்த வேண்டிய “பிரச்சினைகள்” இருப்பதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் கூறப்படும்.
- இணைய ஆய்வு மோசடிகள்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கமிஷனுக்கு ஈடாக இணைய ஆய்வுகளை (web surveys) முடிக்கக் கேட்கப்படுகிறார்கள், மேலும் இந்த ஆய்வுகளை முடிக்க முன்பணம் செலுத்த வேண்டும்.
முன்பணத் தொகைகள் படிப்படியாக அதிகரிக்கும், மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களால் தாங்கள் சம்பாதித்த பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாமல் போகும்.
முன்பணத் தொகை மிக அதிகமாகும் போது அல்லது தங்கள் “சம்பாத்தியத்தை” திரும்பப் பெறத் தவறும் போதுதான் தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உணருவார்கள்.
வேலை மோசடிகளில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்
தெரியாத தகவல் பரிமாற்றக் குழுக்களில் சேர்க்கப்படுவதைத் தவிர்க்க, செய்தி அனுப்பும் செயலிகளில் தனியுரிமை அமைப்புகளை இயக்கவும்.
அதிகாரபூர்வ இணையத்தளம் அல்லது தொலைபேசி எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் மூலம் நேரடியாக நிறுவனத்தைத் தொடர்புகொண்டு வேலை வாய்ப்புகளின் நம்பகத்தன்மையைச் சரிபார்க்கவும்.
மோசடி அழைப்புகளைத் தடுக்கவும், குறுஞ்செய்திகளை வடிகட்டவும் உங்கள் தொலைபேசியில் ஸ்கேம்ஷீல்ட் செயலியைப் பதிவிறக்கவும்.
ஏதேனும் மோசடியா என்று உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால் 24/7 ஸ்கேம்ஷீல்ட் உதவி எண்ணுக்கு (1799) அழைக்கவும்.