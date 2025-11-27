உடற்குறையுள்ளோரும் பயன்படுத்தக்கூடிய கூடுதலான விளையாட்டு வசதிகள் தீவு முழுவதும் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று சுவா சூ காங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸுல்கர்னைன் அப்துல் ரஹிம் கூறியுள்ளார்.
உடற்குறையுள்ளோருக்கு இருக்கும் நேரம் குறைவு என்பதால் விளையாட்டு வசதிகளைப் பயன்படுத்த அவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பதுபற்றியும் அவர் பேசினார்.
நவம்பர் 1 முதல் 8ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற 15வது ‘சிங்காகப் 2025’ (SingaCup) காற்பந்து விளையாட்டுப் போட்டிகளின்போது திரு ஸுல்கர்னைன் இவ்வாறு கூறினார்.
போட்டியின் இறுதி நாளன்று தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழக மத்திய கல்லூரியில், ‘சிங்காகப்’ முதன்முறையாக உடற்குறையுள்ளோருக்கான காற்பந்துப் போட்டிகளையும் ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
அதில் திரு ஸுல்கர்னைன் மட்டுமன்றி, போக்குவரத்து தற்காலிக அமைச்சர் ஜெஃப்ரி சியாவ், வர்த்தக, தொழில், தேசிய வளர்ச்சித் துணையமைச்சர் ஆல்வின் டான், முன்னாள் தேசியக் காற்பந்து வீரர் ஹசான் சனி, ஆறுமுறை உலகின் தலைசிறந்த ஃபுட்சல் வீரராக வாகைசூடியுள்ள போர்ச்சுகல் காற்பந்தாளர் ரிக்கார்டினியோ, சிங்கப்பூர் நகைச்சுவைக் கலைஞரும் படைப்பாளருமான ரிஷி பத்ரானி உட்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.
“காற்பந்தைத் தவிர மற்ற விளையாட்டுகளுக்கும், உடற்குறையுள்ளோரையும் உள்ளடக்கும் வகையில் விதிமுறைகள் மாற்றப்பட வேண்டும். இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளும் அதிகம் ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும்,” எனத் திரு ஸுல்கர்னைன் பரிந்துரைத்தார்.
உடற்குறையுள்ளோருக்கு விளையாட்டுப் பயிற்சி வழங்கும் ‘ஃபிட்டிவிட்டிஸ்போர்ட்ஸ்’ (FittywittySports) நிறுவனர் குமரன் ஆறுமுகம், விளையாட்டு வசதிகளைத் தேடிப்பிடிப்பதில் உள்ள சவால்களை விளக்கினார்.
“காற்பந்துத் திடல்கள் உள்பட மற்ற விளையாட்டு வசதிகள் என்று வரும்போது, முன்னணிக் குழுக்களுக்கே முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுகிறது,” என்றார் திரு குமரன்.
வாரத்தில் ஒருமுறையோ, இரு வாரங்களுக்கு ஒருமுறையோ அவர் தெருக் காற்பந்துத் திடல்களிலோ, திறந்த புல்வெளித் திடல்களிலோ காற்பந்துப் பயிற்சிகள் நடத்திவருகிறார். “ஆனால் ஏற்கெனவே யாராவது அவற்றைப் பயன்படுத்திக்கொண்டிருந்தால் காத்திருக்கவேண்டும், அல்லது வேறு இடம் நாட வேண்டும். மற்ற உடற்பயிற்சிகளுக்கு அடுக்குமாடிக் கீழ்த்தளங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம்,” என அவர் கூறினார்.
“நீச்சலில் ஜோசஃப் ஸ்கூலிங் ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வென்றதால் பல நீச்சல் பள்ளிகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், மற்ற விளையாட்டுகளுக்கும் அத்தகைய உந்துதல் தேவை,” என்றார் திரு குமரன்.
அடுத்த சில ஆண்டுகளில், உடற்குறையுள்ளோர் பயன்படுத்தக்கூடியவகையில் கூடுதலான விளையாட்டு வசதிகளை மறுவடிவமைக்க ஏக்டிவ்எஸ்ஜி திட்டமிட்டுவருகிறது. தற்போது அங் மோ கியோ சமூக மன்றம், இனேபிலிங் வில்லேஜ், சிராங்கூன் சென்ட்ரல், பூன் லே, புக்கிட் கேன்பரா, தெம்பனிஸ் போன்ற இடங்களில் உடற்குறையுள்ளோரையும் உள்ளடக்கும் உடற்பயிற்சிக்கூடங்களை ஏக்டிவ்எஸ்ஜி வழங்குகிறது.
சிங்காகப் போட்டியில் ‘ஃபிட்டிவிட்டிஸ்போர்ட்ஸ்’சைப் பிரதிநிதித்த செவித்திறன் குறைபாடுடைய விளையாட்டாளர்கள், சைகை மொழியால் ஒருவருடன் ஒருவர் உரையாடி காற்பந்து விளையாடியது வியக்கத்தக்கக் காட்சியாக இருந்தது.
“அவர்கள் கோல் போட்டதும் மகிழ்ச்சியில் நம்மைப் போல் உரக்கக் கத்தவில்லை. சைகை மொழியால் தம் உற்சாகத்தை வெளிப்படுத்தினர்,” என்றார் இப்போட்டிக்கென போர்ச்சுகலிலிருந்து சிங்கப்பூர் வந்திருந்த காற்பந்தாட்டக்காரர் ரிக்காரிடினியோ. அவர் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவுடன் விளையாடியவர்.
“அனைவரையும் உள்ளடக்கும் சமூகத்தையும் புதிய நட்புகளையும் உருவாக்க இப்போட்டி வழிவகுக்கிறது,” என்றார் போட்டி இயக்குநர் செல்வகுமார் பன்னீர்செல்வம்.
ஓர் ஆண்டாக சிறப்பு ஒலிம்பிக்கில் பயிற்சிபெற்றுவரும் ‘ஏபிஎஸ்என் சாவ்யாங்’ பள்ளி மாணவர் 12 வயது ஷர்மன் கேசவன், போட்டியில் பங்கேற்றார்.
“பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளைச் சிறப்புக் கல்விப் பள்ளிகளில் சேர்க்கத் தயங்கக்கூடாது. மருத்துவர்கள் கூறுவதைப் பின்பற்றுவது சிறந்தது,” என்று கூறிய அவரது தந்தை கேசவன், தன் மகனுடன் சிறப்பு ஒலிம்பிக் அணியிலிருந்த சில தமிழ்ப் பிள்ளைகள் அப்பயிற்சியில் தொடராமலிருப்பது வருந்தத்தக்கது என்றார்.
“தொடர்ந்து பயிற்சிசெய்வது நல்லது. தமிழர்களுக்கிடையே சிறப்புத் தேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வும் அதிகரிக்கவேண்டும்,” என அவர் கூறினார்.