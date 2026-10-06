இளையர்கள் விழிப்புடன் இருப்பதற்காக, ஆற்றல் தரும் பானங்கள், காபி, மாச்சா போன்ற அதிக காஃபின் உள்ள பானங்களை ஒன்றாகக் கலந்து குடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று பயனர்கள் சங்கம் (கேஸ்) எச்சரித்துள்ளது.
இவ்வாறு பலவிதமாகக் கலந்து குடிக்கப்படும் பானங்களில் காஃபின் அளவு மிகவும் அதிகப்படியாக இருப்பதைப் பரிசோதனைகளில் தெளிவாகக் காணமுடிகிறது.
இளையர்களிடையே பரவலாகக் காணப்படும் ஆறு வகையான காஃபின் கலந்த பானங்களை கேஸ் அமைப்பு பரிசோதித்தது.
இந்தப் பரிசோதனையின் முடிவில், இளையர்களுக்காகப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவைவிட அவற்றில் காஃபின் அளவு மிக அதிகமாகவே இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
மான்ஸ்டர், ரெட் புல் ஆகிய இரண்டு ஆற்றல் தரும் பானங்களுடன் எஸ்பிரெசோ காபியைக் கலந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பானத்தில் மிக அதிகமாக 282.1 மில்லிகிராம் காஃபின் இருந்ததாகக் கண்டறியப்பட்டது.
350 கிராம் அளவுள்ள அந்தப் பானத்தில் உள்ள காஃபின் அளவு, இளையர்களுக்காகப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவைவிடக் கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகமாகும்.
அது 3 குவளை காபி குடிப்பதற்குச் சமமான அளவாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பரிசோதிக்கப்பட்ட மற்ற நான்கு பானங்களிலும் 100.45 மில்லிகிராம் முதல் 106.4 மில்லிகிராம் வரை காஃபின் இருந்துள்ளது.
இவ்வளவு அதிக அளவில் காஃபின் உட்கொள்வதால் கடுமையான தலைவலி, விரைவான இதயத்துடிப்பு, தேவையற்ற பதற்றம், கைகால் நடுக்கம், தூக்கமின்மை போன்ற மோசமான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம் என்று கேஸ் அமைப்பு தொடர்ந்து எச்சரித்துள்ளது.
சுகாதார மேம்பாட்டுக் கழகத்தின்படி, ஆரோக்கியமான பெரியவர்கள் நாளொன்றுக்கு அதிகபட்சமாக 400 மில்லிகிராம் வரை காஃபின் உட்கொள்ளலாம்.
ஆனால், 12 முதல் 18 வயதுடைய இளையர்கள் நாளொன்றுக்கு 100 மில்லிகிராம் காஃபின் மட்டுமே உட்கொள்ள வேண்டும் என்று அமெரிக்க குழந்தைகள் மருத்துவக் கழகம் பரிந்துரைத்துள்ளது.
12 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்கள் மிகவும் சிறிதளவு காஃபின் உட்கொள்வதுகூட அவர்களின் உடலுக்குத் தீங்கானது என்று மருத்துவ இணையத்தளங்களில் காணமுடிகிறது.
பள்ளித் தேர்வு நெருங்கும் நேரத்தில் இளையர்கள் அதிக விழிப்புடன் இருக்க இத்தகைய பானங்களைத் தேடலாம் என்பதால், பெற்றோர்கள் இதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேஸ் அமைப்பின் தலைவர் மெல்வின் யோங் கேட்டுக்கொண்டார்.
மேலும், பானங்களில் உள்ள காஃபின் அளவைக் கவனித்து வாங்க வேண்டும் என்றும், உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
இதற்கிடையே, அதிக காஃபின் உள்ள ஆற்றல் பானங்களை 16 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு விற்பனை செய்வதற்கு 2027 ஆம் ஆண்டு முதல் தடை விதிக்க இங்கிலாந்து அரசாங்கம் தீவிரமாகத் திட்டமிட்டுள்ளது.