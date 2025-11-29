ஃபேர்பிரைஸ் குழுமம், கடந்த 43 ஆண்டுகளாக ‘பாடநூலொன்றைப் பகிர்ந்தளிப்போம்’ (Share-A-Textbook) திட்டத்தின் வெற்றிக்குப் பங்களித்த பங்காளிகள், தன்னார்வலர்கள் மற்றும் பள்ளிகளின் கூட்டு முயற்சிகளைக் கொண்டாடும் விதமாக வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) பாராட்டு விழாவை நடத்தியது.
இந்த விழாவில் நாடாளுமன்ற நாயகர் சியா கியான் பெங், தேசியத் தொழிற்சங்க காங்கிரசின் துணைத் தலைமைச் செயலாளரும், கேர் பிரிவின் இயக்குநருமான திரு. மெல்வின் யோங் இருவரும் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.
“கடந்த 60 ஆண்டுகளாக நாம் கட்டியெழுப்பிய பல கலாசார சமூகத்திற்கு மரியாதையைக் காட்டுவதன் மூலமும், அனுதாபத்தைப் பகிர்ந்துகொள்வதன் மூலமும், ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவளிப்பதன் மூலமும் நாம் நமது இன, சமய நல்லிணக்கத்தைத் தொடர்ந்து பாதுகாத்து, வளர்க்க வேண்டும்,” என்று நாடாளுமன்ற நாயகர் தமது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
இந்த விழாவின் ஒரு பகுதியாக, ஃபேர்பிரைஸ் குழுமம் ஒரு சிறப்புச் சமூகக் கண்காட்சியைத் தொடங்கி வைத்தது. “நோக்கத்துடன் பரிணமித்தல்: ஒவ்வொரு நாளும் மேலும் சிறப்பாக” (Evolving with Purpose: Everyday Made A Little Better) என்ற பெயரிலான இந்தக் கண்காட்சி, ‘பாடநூலொன்றைப் பகிர்ந்தளிப்போம்’ திட்டத்தின் பின்னணியில் உள்ள முயற்சி, அர்ப்பணிப்பு பற்றிப் பார்வையாளர்கள் அறிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பை வழங்கியது.
இந்தக் கண்காட்சி, ஃபேர்பிரைஸ் குழுமமும் ஃபேர்பிரைஸ் அறநிறுவனமும் (FairPrice Foundation) பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் சமூக மேம்பாட்டுக்கு எவ்வாறு உதவுகின்றன என்பதையும் காட்சிப்படுத்தியது. இந்தக் கண்காட்சி, ‘பாடநூலொன்றைப் பகிர்ந்தளிப்போம்’ புத்தக விநியோக இயக்கம் நிறைவடையும் நாளான டிசம்பர் 6 வரை பொதுமக்களுக்காகத் திறந்திருக்கும்.
ஏறத்தாழ 1,000 தன்னார்வலர்களுடன் நீண்ட காலமாகத் தொடரும் இந்தச் சமூக முயற்சிக்கு ஆதரவளித்தவர்களின் அனுபவங்களைப் பற்றி நேரடியாகக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பையும் மக்கள் பெற்றனர்.
ஃபேர்பிரைஸ் பேரங்காடியின் மென்பொருள் பொறியாளரான பிரபா நக்கீரன், சென்ற ஆண்டிலிருந்து இத்திட்டத்தின்கீழ் தொண்டூழியம் செய்து வருகிறார். அவருக்குப் பாடப்புத்தகங்களை வகைப்படுத்துவது, பகிர்ந்தளிப்பது போன்றவற்றை கற்றுக்கொண்டது நல்ல அனுபவமாக அமைந்தது. “புத்தகங்களை வீசாமல் தேவைப்படுவோருக்குத் தந்தால் அவர்கள் அதை மறுபடியும் பயன்படுத்தலாம். புத்தகங்களைச் சேமிப்பதன் மூலம் நமது சுற்றுச்சூழலையும் நாம் காக்கிறோம்,” என்று கூறிய அவர், தனது 11 வயது மகள் மயூரியையும் இந்த முயற்சியில் ஈடுபடுத்தி வருகிறார்.
இந்த முயற்சி தனது புத்தகங்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள ஒரு நல்ல வாய்ப்பைத் தருவதாக மேஃபிளவர் தொடக்கப்பள்ளி மாணவியான மயூரி கூறினார். தனது கட்டுரை மற்றும் ஆங்கிலப் பயிற்சிப் புத்தகங்களை இவர் நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளார். “புத்தகங்களைப் பகிர்வது நமது அறிவைப் பகிர்வதற்குச் சமம்,” என்றும் மயூரி குறிப்பிட்டார்.