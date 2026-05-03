Home
quick-news-icon
சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

தொழிலாளி எனும் சாமி !

தொழிலாளி எனும் சாமி !

1 mins read
ff36fcc3-1c51-4af5-9025-127f8114342c
-

உலகம் விழிக்க

உழைத்துச் சிவந்தோம்

சிவந்த கைகளில்

சிகரம் பிடித்தோம்

பிடித்தோ படித்தோ

பகுத்தறியப் பழகினோம்

பழகிய வித்தைகளைப்

பாரமின்றிச் சுமந்தோம்

தொடர்புடைய செய்திகள்
நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளியல், வணிகத் துறையில் இளநிலை மூன்றாம் ஆண்டு பயின்று வரும் 23 வயது அட்ரின் மனோகர்.

வணிகம் செய்யத் துணியும் வெற்றியாளர்கள்

ஊழியர்கள்மீது நிறுவனங்கள் அதிக அக்கறையும் பரிவும் காட்ட வேண்டும் என்று மலேசியப் பிரதமர் அன்வார் கூறினார்.

ஊழியர்களின் நலன்களைப் பாதுகாக்க நிறுவனங்களுக்கு மலேசியப் பிரதமர் அழைப்பு

சுமந்தே சுருங்கிய

சோம்பலைத் துடைத்தோம்

துடைத்த வியர்வைகளைத்

தூண்களாய்ச் சமைத்தோம்

சமைத்தவை சாதனையாக

சந்தோஷம் வாங்கினோம்

வாங்கியவை வற்றாதபடி

வாழ்க்கையை வடிவாக்கினோம்

வடிவங்கள் வரவுகளாக

வறுமைகள் ஒழித்தோம்

ஒழித்தவை ஒளிந்தவை

ஒன்றா... இரண்டா...

உலகத்தில் உழைப்பால்

உயர்ந்தவை ஓங்கியவை

ஒன்றா... இரண்டா...

அளவில்லை எடையில்லை

வார்த்தைகளில் வரியில்லை

தொழிலாளி கரந்தன்னைக்

கும்பிட்டே நான் தொழுதேன்...

எதிர்கால சமுதாயம்

இனிதாக எந்நாளும்...

- நெப்போலியன்

குறிப்புச் சொற்கள்
தொழிலாளர்மே தினம்மே தினக் கவிதை