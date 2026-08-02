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தேவதையின் குரல்

தேவதையின் குரல்

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தொலைத்துவிட்ட நான் அஞ்சி அழுதுகொண்டிருந்தேன்

அப்போது பேசிய தேவதையின் குரல்

என் உள்ளத்தில் தேன் வார்த்தது

அந்த இனிய குரல்

எனக்குள்

நம்பிக்கையை விதைத்து

என் கண்களுக்கு ஒளியூட்டி

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ஒரு புதிய பாதையைத் திறந்தது

துணிவுடன் அந்தப் பாதையைக்

கடந்து கண்டுபிடித்தேன்

தொலைந்த என் முகவரியைத் தேடிக்

கண்டுபிடிக்க

வழிகாட்டிய அந்தத் தேவதையை

கட்டி அணைத்து கூறினேன்

அம்மா என்று.

வி. லெஷாந்த்

குறிப்புச் சொற்கள்
கதை/கவிதைகோ.சாரங்கபாணிஞாயிறு முரசு