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2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

வாழியவே!

வாழியவே!

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ஒன்றாகக் கூடியே ஊக்கத்தோடு உழைப்போம்

நன்றாகத் திட்டமிட்டு வெற்றிகள் பல குவிப்போம்

குன்றாத வளத்துடன் எந்நாளும் நாம் உயர்வோம்

கன்றாத சிங்கை புகழ் திசையெலாம் பரப்புவோம்

பண்போடு பல் இனப் பண்பாட்டையே காப்போம் 

கண்ணோடு இணை எனத் தாய்நாடு போற்றுவோம்

சிங்கார நாட்டிற்கு மேன்மேலும் சிறப்பு சேர்ப்போம் 

மங்காத புகழுடன் பார் முழுதும் மிளிர பாடுபடுவோம்

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அட்டைகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஆகப் பெரிய கலைப்படைப்பை உருவாக்கி சிங்கப்பூரில் 9 தமிழர்கள் சாதனை படைத்தனர்.

கழிவுகளிலிருந்து கலையை உருவாக்கி சாதனை

09 Aug 2026 - 8:49 AM

தேசிய தின அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளர் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள உதய சௌந்தரி.

உற்சாகத்துடன் தயாராகும் உதய சௌந்தரி

09 Aug 2026 - 8:48 AM

விழாவின் இறுதி நிகழ்ச்சியாக, எழுத்தாளரும் கல்வியாளருமான துஷ்யந்த் ஸ்ரீதரின் (இடமிருந்து இரண்டாவது) தலைமையில் நடந்தேறிய ‘கிருஷ்ணா - த ப்ளூ மேஜிக்’, ரசிகர்களிடையே பலத்த வரவேற்பைப் பெற்றது.

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09 Aug 2026 - 8:47 AM

பாதிக்கப்பட்ட சிலரிடம், தேசிய தின அணிவகுப்பு நுழைவுச்சீட்டுகளைச் சலுகைக் கட்டணத்தில் 500 வெள்ளிக்கு வாங்கவே அவர்களின் சிங்பாஸ் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.

வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் சிங்பாஸ் கணக்கு மோசடி: மூவர் கைது

08 Aug 2026 - 9:26 PM

காலம் வியக்கும் வண்ணம் உயர்ந்த சிங்கப்பூர்

ஞாலம் போற்றிடும் நற்புகழ் கொண்ட சிங்கப்பூர்

கோலம் பசுமையாய்த் தீட்டிட மின்னும் சிங்கப்பூர்

சீலம் குறையாத நேர்மை மிகுந்த நல் சிங்கப்பூர்

வாழிய! வாழிய! சிங்கைத் திருநாடே! வாழியவே! 

திருஉறையோன்

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கவிதைகதை/கவிதைஞாயிறு முரசுதேசிய நாள் கவிதைகள்