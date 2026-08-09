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சிங்கப்பூர் 61

சிங்கப்பூர் 61

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வேர்வை விதைத்து வெற்றி விளைத்த

மேதையர் நகரம் சிங்கை - தொலை

பார்வையில், ஆசியான் பொருளியல் உயர்வில்

பலமாய் ஆற்றிடும் பங்கை!

சாலையின் இருபுறம் பசுமைச் சோலையாய்

தாவரம் பூக்களை நீட்டும்! - அதி

காலைக் கருக்கலில் கசியும் பனித்துளி

கண்களின் சோம்பலை ஓட்டும்!

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தலைமை நீதிபதி சுந்தரேஷ் மேனன்.

சுந்தரேஷ் மேனனுக்கு ‘ஆர்டர் ஆஃப் தெமாசெக்’ உச்சத் தகுதி விருது

09 Aug 2026 - 11:05 AM

மனித இனத்தின் வரலாற்றையும், பல்லின, பண்பாட்டுச் சமூகத்தின் வேர்களையும் எடுத்துக்காட்டும் கப்பல் வடிவிலான ஒளிபொருந்திய அமைப்புகள்.

அரங்கை அதிரவைக்க அணிவகுப்பு ஏற்பாடுகள் தயார்

09 Aug 2026 - 8:43 AM

அட்டைகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஆகப் பெரிய கலைப்படைப்பை உருவாக்கி சிங்கப்பூரில் 9 தமிழர்கள் சாதனை படைத்தனர்.

கழிவுகளிலிருந்து கலையை உருவாக்கி சாதனை

09 Aug 2026 - 8:49 AM

பாதிக்கப்பட்ட சிலரிடம், தேசிய தின அணிவகுப்பு நுழைவுச்சீட்டுகளைச் சலுகைக் கட்டணத்தில் 500 வெள்ளிக்கு வாங்கவே அவர்களின் சிங்பாஸ் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.

வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் சிங்பாஸ் கணக்கு மோசடி: மூவர் கைது

08 Aug 2026 - 9:26 PM

தேசத் தந்தையாம் லீஎனும் தலைமகன்

செதுக்கிய சிங்கை நாடு!-சாங்கி

வாசல் நுழைகிற வையத் தோரெலாம்

வசித்திட ஏங்கிடும் வீடு!

ஊழலோ லஞ்சமோ உணவுப் பஞ்சமோ

உள்நுழை யாத தேசம் - இது

வாழவந் தவரின் வறுமையை வளமையாய்

மாற்றி அமைத்திடும் நேசம்!

கட்டடம் போலவே வாழ்க்கைத் தரமும்

கவினுற உயர்ந்த நாடு! - சிங்கை

சட்டமும் நீதியும் ஆள்வதால் இதுவே

சமத்துவ புரமெனப் பாடு!

ந. வீ. விசய பாரதி

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கதை/கவிதைஞாயிறு முரசுதேசிய நாள் கவிதைகள்தேசிய தினம் 2026