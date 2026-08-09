வேர்வை விதைத்து வெற்றி விளைத்த
மேதையர் நகரம் சிங்கை - தொலை
பார்வையில், ஆசியான் பொருளியல் உயர்வில்
பலமாய் ஆற்றிடும் பங்கை!
சாலையின் இருபுறம் பசுமைச் சோலையாய்
தாவரம் பூக்களை நீட்டும்! - அதி
காலைக் கருக்கலில் கசியும் பனித்துளி
கண்களின் சோம்பலை ஓட்டும்!
அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
தேசத் தந்தையாம் லீஎனும் தலைமகன்
செதுக்கிய சிங்கை நாடு!-சாங்கி
வாசல் நுழைகிற வையத் தோரெலாம்
வசித்திட ஏங்கிடும் வீடு!
ஊழலோ லஞ்சமோ உணவுப் பஞ்சமோ
உள்நுழை யாத தேசம் - இது
வாழவந் தவரின் வறுமையை வளமையாய்
மாற்றி அமைத்திடும் நேசம்!
கட்டடம் போலவே வாழ்க்கைத் தரமும்
கவினுற உயர்ந்த நாடு! - சிங்கை
சட்டமும் நீதியும் ஆள்வதால் இதுவே
சமத்துவ புரமெனப் பாடு!
ந. வீ. விசய பாரதி