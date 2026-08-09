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2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

வசந்த விழா!

வசந்த விழா!

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பகைமை இல்லாத நாடு

பசி தீர்க்கும் பசுங்காடு

அங்கமதை தங்கமாய்

அடைகாக்கும் தேன்கூடு

பலமொழி பேசும் தேசம்

பட்டொளி எங்கும் வீசும்

வியர்வைத் துளி வாசம்

விண் அளந்து பேசும்

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தலைமை நீதிபதி சுந்தரேஷ் மேனன்.

சுந்தரேஷ் மேனனுக்கு ‘ஆர்டர் ஆஃப் தெமாசெக்’ உச்சத் தகுதி விருது

09 Aug 2026 - 11:05 AM

பாடலில் இடம்பெறும் சிங்கப்பூரின் பல்லினக் கலாசாரத்தைப் போற்றும் காட்சி.

செயற்கை நுண்ணறிவின் துணையுடன் தேசிய தினத் தமிழ்ப் பாடல்

09 Aug 2026 - 9:00 AM

அட்டைகளால் உருவாக்கப்பட்ட ஆகப் பெரிய கலைப்படைப்பை உருவாக்கி சிங்கப்பூரில் 9 தமிழர்கள் சாதனை படைத்தனர்.

கழிவுகளிலிருந்து கலையை உருவாக்கி சாதனை

09 Aug 2026 - 8:49 AM

துணைப் பிரதமர் கான் கிம் யோங்கிடமிருந்து ‘சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் குட்’ விருதைப் பெற்றுக்கொள்ளும் யுவபாரதி அனைத்துலகப் பள்ளி இயக்குநர் லதா மோகன்குமார்.

யுவபாரதி அனைத்துலகப் பள்ளிக்கு ‘சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் குட்’ விருது

09 Aug 2026 - 8:47 AM

தூய்மை வளம் மேயும்

வாய்மை நலம் தாயும்

வானம் வளைந்து சாயும்

கடமை மனதுள் பாயும்

சிங்கையின் அலங்காரம்

உழைப்பின் கலாசாரம்

பட்டாசுகள் வெடிச் சத்தம்

பாட்டாளிகள் மனம் சுத்தம்

துன்பம் இளைத்து உருகும்

இன்பம் மலைத்து பருகும்

இனிய இன்பம் பிறக்கும்

துணிய துன்பம் இறக்கும்

விவேகம் வேகம் தேடும்

மனத்தில் உறுதி ஆடும்

சொந்தம் ஒன்றாய் கூடும்

வசந்தம் கன்றாய் நாடும்

குடும்பம் நன்றாய் கூடி

குதூகலிக்கும் பெருவிழா

தேசிய உணர்வை உயரே

உயர்த்தி மகிழும் திருவிழா

வறுமைக்கு வழியில்லை

அழைப்புக்கு அமுத விழா

வளமைக்கு அழிவில்லை

உழைப்புக்கு வசந்த விழா

பூவிலங்கையான்