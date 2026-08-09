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சிங்கப்பூர் 61

சிங்கப்பூர் 61

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எங்கும் வளர்ச்சி எதிலும் வளர்ச்சி

இதுவே இந்தச் சிங்கப்பூர்!

எங்கும் மணக்கும் இன்பத் தமிழோ

எழுச்சி யூட்டும் சிங்கப்பூர்!

வளரும் நாடுகள் வளமை சேர்க்க

வழிகள் சொல்லும் சிங்கப்பூர்!

முதியோர் வாழ முனைப்பு காட்டும்

முதிர்ந்த இந்தச் சிங்கப்பூர்!

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சாங்கி கடற்கரையில் பேரளவில் பிடிக்கப்பட்ட கடல்வாழ் உயிரினங்களைச் சமைத்ததற்கு ஹேவ்லாக் பேலஸ் உணவகம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டது.

சாங்கி கடற்கரை கடல்வாழ் உயிரினங்கள் விவகாரம்: மன்னிப்பு கோரிய உணவகம்

10 Aug 2026 - 7:11 PM

இன்ஃபோஎசாவின் ஃபேஸ்புக் பக்கம்.

சிங்கப்பூரில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆய்வு நிறுவனத்தில் போலி ஊழியர் சேர்ப்பு நடவடிக்கை

10 Aug 2026 - 5:00 PM

மதுரா நகரை நோக்கி வரும் ஏராளமான வாகனங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதாகவும் நகரம் முழுவதும் காவல்துறை கண்காணிப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகவும் ராஜீவ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

கிருஷ்ண ஜென்ம பூமியில் கர சேவை அழைப்பு: மதுராவில் பதற்றம்

10 Aug 2026 - 3:27 PM

தனிமை, அடையாளப் போராட்டம் போன்ற காரணங்களால் திரை நேரத்தை இளையர்கள் அதிகமாகப் பயன்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

இளையர்களின் சமூக ஊடகப் பயன்பாட்டை தீர ஆராய நிபுணர்கள் வலியுறுத்து

10 Aug 2026 - 1:57 PM

நாட்டு மக்கள் நாட்டு நலனில்

காட்டும் பற்றுச் சிங்கப்பூர்!

கூட்டு முயற்சி நாட்டின் வளர்ச்சி

கூடி மகிழும் சிங்கப்பூர்!

வாட்ட மின்றி மக்கள் வாழ

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ஊட்டும் அறிவால் உயர்ந்து நிற்கும்

உழைப்பின் சிகரம் சிங்கப்பூர்!

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அழகு தோற்றம் மெருகு ஏற்றும்

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அன்பின் வடிவே சிங்கப்பூர்!

சீர்காழி உ செல்வராஜு

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