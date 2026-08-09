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2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

வரவேற்போம் தேசியத்தின் நாளை

வரவேற்போம் தேசியத்தின் நாளை

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நான்கின நல்லிணக்க கூட்டாட்சிக் கொண்டு

நல்லதோர் தூய்மையான நல்லாட்சி பெற்று

வான்புகழ் பெருமையினை பெற்றுவிட்ட தாலே

வாழ்த்தி வரவேற்போம் தேசியத்தின் நாளை

எத்துணை வளமுமின்றி மனிதவளம் ஒன்றால்

ஏற்றம் கண்டுவிட்ட எழுச்சிமிக்க நாடு

நித்திரை பாராது நாடுயர உழைத்த

நல்லதோர் முன்னோடி பெற்றெடுத்த பேறு

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சாங்கி கடற்கரையில் பேரளவில் பிடிக்கப்பட்ட கடல்வாழ் உயிரினங்களைச் சமைத்ததற்கு ஹேவ்லாக் பேலஸ் உணவகம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டது.

சாங்கி கடற்கரை கடல்வாழ் உயிரினங்கள் விவகாரம்: மன்னிப்பு கோரிய உணவகம்

10 Aug 2026 - 7:11 PM

இன்ஃபோஎசாவின் ஃபேஸ்புக் பக்கம்.

சிங்கப்பூரில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஆய்வு நிறுவனத்தில் போலி ஊழியர் சேர்ப்பு நடவடிக்கை

10 Aug 2026 - 5:00 PM

மதுரா நகரை நோக்கி வரும் ஏராளமான வாகனங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதாகவும் நகரம் முழுவதும் காவல்துறை கண்காணிப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகவும் ராஜீவ் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

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10 Aug 2026 - 3:27 PM

தனிமை, அடையாளப் போராட்டம் போன்ற காரணங்களால் திரை நேரத்தை இளையர்கள் அதிகமாகப் பயன்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

இளையர்களின் சமூக ஊடகப் பயன்பாட்டை தீர ஆராய நிபுணர்கள் வலியுறுத்து

10 Aug 2026 - 1:57 PM

புத்துணர்வும் புதுமையும் தொய்வின்றி பெற்று

பொலிவுடன், சிங்கப்பூர் பல்லாண்டு வாழ்க

எத்தனை இன்னல்கள் வந்திடினும் ஏற்று

அத்தனை இடர்களையும் வென்றுயர்வோம் நாமே!

கி. சுப்பிரமணியம்

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