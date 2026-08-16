அம்மாவின் சமையலறையில்
தாளிக்கும் பொருள்கள்
அந்தந்தக் கலனிலும்
சட்டிசாமான்கள் அடுக்கிலும்
நேர்த்தியாய் இருக்கும்
பொரியல் செய்ய
வேண்டியவற்றை எடுத்துப்
பாத்திரத்தில் போட்டதும்
கட்டுமானக் குப்பை பொந்தியானில் குவிக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுவதை அறிந்துள்ளோம்: என்இஏ
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15 Aug 2026 - 10:13 AM
படபடவென்று வெடிக்கும்
அம்மா அப்படி இல்லை
அரிசியிட்ட பானையுடன்
அடுப்பு எரியும்
அருகில் போனால்
அனல் அடிக்கும்
அம்மா அப்படி இல்லை
இன்னொரு பக்கம்
தளக்புளக் என்று
காரப் பொடி போட்ட
குழம்பு கொதிக்கும்
அம்மா அப்படி இல்லை
மறு அடுப்பில்
அழுத்தம் கூடி
கோபம் தலைக்கேறியதும்
குக்கர் சத்தம் போடும்
அம்மா அப்படி இல்லை
சமையல் முடிந்து
எல்லாம் சுவையாக இருக்கும்
எல்லாரும் வயிறார
ரசித்து ருசித்து உண்பார்கள்
அம்மாவுக்கு அப்படி இல்லை
கழுவ வேண்டிய
பாத்திரங்களும் கரண்டிகளும்
தொட்டியில் குவிந்துகிடக்கும்
உண்ட களைப்பில்
அனைவரும் உறங்கிப்போவார்கள்
அம்மா அப்படி இல்லை
- சபா. முத்து நடராஜன்