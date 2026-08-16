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மரமும் நிழலும்

மரமும் நிழலும்

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~~ அனுபமா உதிவ்

காலம் என்னும் தோட்டத்திலே

கனிகள் பறிக்க வந்தேன்

கால்கள் கடுக்கும் வெயிலினிலே

மரத்தின் நிழலில் நின்றேன்

நிழலைத் தந்த மரத்திற்குச்

நிழல்கள் இல்லை தானே!

கனிகள் தந்த மரத்திற்குக்

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கவிதைகதை/கவிதைஞாயிறு முரசுஅனுபமா உதிவ்