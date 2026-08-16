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மனித நேயம்

மனித நேயம்

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- டி.என்.இமாஜான்

மண்ணில் வாழும் மாந்தரெல்லாம்

எண்ணும் அன்பில் இணையவேண்டும்!

உள்ளம் திறந்து உயிரைநேசித்து

தள்ளா நல்வழி நடத்தல்வேண்டும்!

பிறரின் துயரம் தனதுதென்று

உறவாய்க் கரங்கள் நீட்டவேண்டும்!

பசியும் பிணியும் போக்கியேதான்

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வாழும் நாளில் நல்லதைத்தான்

நாளுமே நாம் செய்யவேண்டும்!

இனிய சொல்லால் இதயங்களை

கனியச் செய்து வாழவேண்டும்!

மனித நேயம் உலகினிலே

புனித விளக்காக மிளிரவேண்டும்!

எல்லா உயிரும் ஒன்றெனவே

நல்லோர் போற்றி வாழவேண்டும்!

குறிப்புச் சொற்கள்
மனிதநேயம்இமாஜான்கவிதை

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