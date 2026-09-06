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பறவைகளாய்...

பறவைகளாய்...

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மரம்பட்டு விட்டதென

மனப்பதற்றம் கொள்ளாமல்

மற்றுமொரு பசுமரத்தில்

வாழ்ந்திருக்கும் பைங்கிளிகள்!

நீர் வற்றி விட்டதென

கலக்கமின்றி மயக்கமின்றி

உறுமீன் குளம்தேடி

பறந்துசெல்லும் கொக்குகளே!

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புகைமூட்டம் சூழ்ந்து காணப்பட்ட மெரினா பே வர்த்தக வட்டாரம்.

புகைமூட்டம் தணிந்தது: அனைத்துப் பகுதிகளிலும் காற்றுத் தரம் சீரடைந்தது

05 Sep 2026 - 10:18 PM

அரசாங்கமோ அரசியல்வாதிகளோ தனிப்பட்ட முதலீடுகளை வழிநடத்தத் தொடங்கினால் வர்த்தக ஒழுங்கு சீர்குலையும் என்று மூத்த அமைச்சர் கா. சண்முகம் கூறினார்.

வர்த்தக முதலீட்டு முடிவுகளில் அரசாங்கத் தலையீடு இல்லை: மூத்த அமைச்சர் சண்முகம்

05 Sep 2026 - 6:31 PM

காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் (டிஜிபி) டாக்டர் மகேஷ் குமார் அகர்வால்.

கூடுதலாக 29,108 காவலர்கள்; தமிழ்நாடு காவல்துறைக்குப் பெரும் உத்வேகம்

05 Sep 2026 - 5:52 PM

பொங்கோல் சமூக மன்ற சமூகப் பேரங்காடியில் ஒரு 70 வயது மூதாட்டி சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 5) பொருள்களை வாங்கினார்.

பொங்கோல், பிடோக் வாசிகளுக்கு சமூகப் பேரங்காடியில் 90% சிறப்புக் கழிவு

05 Sep 2026 - 6:55 PM

புயலென்ன மழையென்ன

பல மைல்கள் தூரமென்ன

சவால்களைக் கடந்தேனும்

பறந்திடுமே பருந்துகளே!

‘யாதும் ஊரே

யாவரும் கேளிர்’ என

இன்பமாய் இடம்பெயரும்

சிறகுப் பறவைக் கூட்டம்!

சின்னஞ்சிறு குருவியென

சுறுசுறுப்பாய் வாழ்ந்திடுவோம்!

பகிர்ந்துண்ணும் நற்பண்பால்

மகிழ்வித்து மகிழ்ந்திடுவோம்!

நம்பிக்கைச் சிறகாக

வாய்ப்புகளே திசையாக

மகிழ்ச்சியொன்றே குறியாக

உறவுகளாய்ச் சிறகடிப்போம்!

- அனுபமா உதிவ்

குறிப்புச் சொற்கள்
அனுபமா உதிவ்கவிதைகதைஞாயிறு முரசு