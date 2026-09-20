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மறைச்சொல்

மறைச்சொல்

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20 Sep 2026 - 6:02 am

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(ஐயா சாலமன் பாப்பையா நினைவாக)

புரிந்துகொண்டோம்

‘பூவிலும் தேனுண்டு

நாவிலும் தேனுண்டு ‘

அதிசயச் சந்திரனாய் நீ

கண்ட ஒரே அமாவாசை

உன் மரணம்

தாமரை முகங்களை

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நடிகைகள் அம்பிகா, ராதா சகோதரிகள்.

அம்பிகா, ராதா குடும்பத்தின் சொத்து விவகாரம்: சட்டபூர்வ எச்சரிக்கை அறிவிப்பு

19 Sep 2026 - 5:10 PM

கையூட்டை நிராகரித்து நேர்மையை நிலைநாட்டியதற்காக, லஞ்ச ஊழல் புலனாய்வுப் பிரிவின் விருதுபெற்ற செர்டிஸ் துணைக் காவல் அதிகாரி (அமலாக்கம்) சுகீர்த்தா கலைவாணன், அமலாக்க அதிகாரி ஸ்ரீ சுதன் செல்லா.

நேர்மையே அடையாளம்: கையூட்டை மறுத்த அதிகாரிகளுக்குப் பாராட்டு

18 Sep 2026 - 6:51 PM

கெபுன் தே இந்து மின்மயான இடுகாட்டில் அமரர் கோ. சாரங்கபாணியின் துயிலகத்தில் அவரது நினைவுகளோடு நிற்கும் அன்பர்கள்.

ஜோகூர் தமிழவேள் துயிலகத்தில் பெருந்திரளானோர் அஞ்சலி

18 Sep 2026 - 6:35 PM

திருவாட்டி லீ போ சென்னின் வீடு முன்பு அசுத்தமாகவும், மூட்டைப்பூச்சித் தொல்லை கொண்டதாகவும் இருந்தது.

பொருள்களைச் சேகரித்து வைக்கும் பழக்கம் திரும்புவதைக் தடுக்க நீண்டகாலச் சமூக ஆதரவு அவசியம்: நன்கொடையாளர்கள்

17 Sep 2026 - 5:11 PM

மலரச்செய்த

கருப்புச் சூரியன் நீ

சங்கத் தமிழின்

சந்தனவாசம் நீ

சிமிழிகள் கண் சிமிட்ட

நடுவில் குத்துவிளக்ககாய் நீ

மூன்று தலைமுறையின்

சிரிப்பு நீ – இன்று

அழுகையும் நீ

தமிழ்மலை இழந்த

தனிப்பெரும் சிகரம் நீ

சிறு கிறுக்கலிலும்

சித்திரம் கண்டவன் நீ

உன் சல்லடையில்தான்

கல் அரிசியாகிறது

நீ உழுத நிலத்தில்தான்

நாங்கள் விதைக்கிறோம்

தாய்க்கோழி நீ

கீறிய மண்ணில்தான்

நாங்கள் பொறுக்குகிறோம்

நெருப்பில் வளையா இரும்பு

உன் சிரிப்பில் வளைகிறது

ஓய்வறியா மீன் நீ

இன்று ஓய்வு பெற்றாய்

விந்தை நீதிமன்றம் நீ

எந்தக் கட்சியும் தோற்கவில்லை

சமாதானமாய்

உன் வெள்ளைச் சட்டை

சுடச்சுடத் தந்தாலும்

சரியான சூட்டில்

பருகவைத்தாய்

தொலைக்காட்சிகள்

தொலைத்துவிட்ட சொத்து நீ

‘ப’ என்றால் பட்டிமன்றம்

‘பா’என்றால் பாப்பையா இனி

கனிவுக் கயிரால் எங்களைக்

கட்டிப்போட்டவன் நீ

உனக்காக ஓர்

இணையதளம் ‘பட்டிமன்றம்’

மறைச்சொல் ‘பாப்பையா’

அமீதாம்மாள்

குறிப்புச் சொற்கள்
சாலமன் பாப்பையாயூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்கவிதைபட்டிமன்றம்

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