அம்மாவின் கைப்பிடித்து
நடைபயின்றோம்! - இன்று
அலைபேசி திரைபார்த்து
முடங்கிநிற்கிறோம்!
ஒளிநிலவைக் கூப்பிட்டு
உணவுஉண்டோம்! - இன்று
யூடியூப்பின் திரையிருளில்
கனவு உண்கிறோம்!
மண்தரையில் பம்பரங்கள்
உருட்டிமகிழ்ந்தோம்! - இன்று
தொடுதிரையின் வலைக்குள்ளே
சிக்கிமூழ்கினோம்!
விளையாட்டாய்ச் சமைத்துக்
கடைவிரித்தோம்!- இன்று
உணவுகளைப் படம்பிடித்துத்
திரைவிரிக்கிறோம்!
கூட்டாளியுடன் சிறகடித்து
பறவைகளானோம்! - இன்று
கூண்டுக்கிளி யாய்போனில்
கைதிகளானோம்!
குளத்தினிலே கப்பல்விட்டு
மாலுமியானோம்! - இன்று
கண்ணாடித் திரையினிலே
மாயமாகினோம்!
வண்ணத்துப் பூச்சிகளோடு
ஓடிமகிழ்ந்தோம்! - இன்று
வண்ணத் திரைகளில்கார்
ஓட்டுகின்றோம்!
பாட்டிசொன்ன நீதிக்கதையில்
தினம்வளர்ந்தோம்! - இன்று
மெய்நிகர் காட்சிப்பொய்க்
குழி வீழ்ந்தோம்!
அன்புகலந்த வரிகளிலே
கடிதம் எழுதினோம்! - இன்று
முன்பிருந்தும் ஒருவார்த்தை
பேசமறுக்கிறோம்!
குடும்ப உறவை வலுப்படுத்த
ஒன்றுகூடினோம், - இன்று
ஒன்றுகூடி அமர்ந்தாலும்
பிரிந்து வாழ்கிறோம்!
இளமை கரையுமுன்பே
இனிதுவாழ்வோம்! - என்றும்
வளமைதரு மெய்யுலகில்
வலம்வருவோம்!
பொய்யான உலகத்தைப்
புறந்தள்ளுவோம்! - என்றும்
மெய்யான வெளிச்சத்தில்
வாழ்வைத் தேடுவோம்!
அனுபமா உதிவ்