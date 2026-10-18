Home
quick-news-icon
சந்தா
  • whatsapp-icon
  • facebook-icon
  • twitter-icon
  • instagram-icon
  • youtube-icon

புகைமூட்டம்

புகைமூட்டம்

fallback-0

18 Oct 2026 - 6:00 am

1 mins read

சென்றுவிட்ட புகையே

திரும்ப ஏன் வந்தாய்?

இங்கே

பொது வெளியில்

புகைவது குற்றம்

தேன் மழையை

தென்றலை

தெவிட்டத் தெவிட்ட

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
எகிப்திய அதிபர் அப்தெல் ஃபத்தாஹ் அல்-சிசி.

ஹூதித் தாக்குதலை எதிர்கொள்ளும் சவூதிக்கு உதவ எகிப்து பரிசீலனை

18 Oct 2026 - 10:58 AM

அக்டோபர் 4ஆம் தேதி நடைபெற்ற விருந்து நிகழ்ச்சியில் குடும்பத்தினருடன் இந்திய ஊழியர் ரசல் ஜகதீஷ் (வலமிருந்து 2வது), பொலிசம் நிர்வாகக் குழுவினர்.

நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு குடும்பத்தைச் சந்தித்த இந்திய ஊழியர்; ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திய நிறுவனம்

17 Oct 2026 - 5:46 PM

நவம்பர் 11ஆம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கிரீஸ் நாட்டில் கெட்டிமேளம்; திருமண பந்தத்தில் இணையும் அனிருத்-காவ்யா மாறன்

17 Oct 2026 - 2:30 PM

தமிழ் ஆதவன்.

கோலிவுட்டில் அசத்தக் காத்திருக்கும் ‘ராப் பொறியாளர்’ தமிழ் ஆதவன்

17 Oct 2026 - 5:05 PM

அள்ளிவரும்

தென்மேற்குக் காற்றே

புகையைக் கழுவிவிட்டு

புனிதமாய் வா

ஓ புகையே

உன் காற்றுக் காதலன்

கடல்வெளியில் காத்திருக்க

இங்கு ஏன் வந்தாய்

ம். போ

அவனைக் கூடிவிடு

அவனோடு கரைந்து விடு

வாழ்த்துகிறோம் உன்னை

விலகிவிடு

எங்களை விட்டுவிடு

அமீதாம்மாள்

குறிப்புச் சொற்கள்
கதைகவிதையூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்

தொடர்புடைய செய்திகள்

மறைச்சொல்

20 Sep 2026 - 6:02 AM