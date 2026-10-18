சென்றுவிட்ட புகையே
திரும்ப ஏன் வந்தாய்?
இங்கே
பொது வெளியில்
புகைவது குற்றம்
தேன் மழையை
தென்றலை
தெவிட்டத் தெவிட்ட
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17 Oct 2026 - 5:46 PM
அள்ளிவரும்
தென்மேற்குக் காற்றே
புகையைக் கழுவிவிட்டு
புனிதமாய் வா
ஓ புகையே
உன் காற்றுக் காதலன்
கடல்வெளியில் காத்திருக்க
இங்கு ஏன் வந்தாய்
ம். போ
அவனைக் கூடிவிடு
அவனோடு கரைந்து விடு
வாழ்த்துகிறோம் உன்னை
விலகிவிடு
எங்களை விட்டுவிடு
அமீதாம்மாள்