வசதிகுறைந்த பதின்ம வயதினருக்கான சிங்கப்பூரின் முதல் உறைவிடப் பள்ளியில் இருந்து 11 பேர் தங்களுக்கான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
‘=ட்ரீம்ஸ்’ (=Dreams) எனப்படும் அந்த உறைவிடப் பள்ளி, ஹேக் ரோட்டில் உள்ள கேலாங் சிராய் சமூக மன்றத்தில் உள்ளது. அங்கு 150 மாணவர்கள் வரை தங்கலாம்.
அங்கு தங்கிக்கொள்ளும் மாணவர்கள், வார நாள்களில் அவரவர் பள்ளிக்கூடங்களுக்குச் சென்று வரலாம். வாரயிறுதியில் அவர்களின் வீட்டுக்குச் செல்லலாம். அறைகளை இதர மாணவர்களுடன் அவர்கள் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும்.
பாட வகுப்புக்குப் பிந்திய பள்ளி நடவடிக்கைள் இல்லாதபட்சத்தில் மாணவர்கள் மாலை 4 மணிக்குள்ளும் துணைப்பாட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் மாணவர்கள் இரவு 7 மணிக்குள்ளும் உறைவிட வளாகத்திற்கு வந்துவிடவேண்டும்.
அவரவர் அறைக்குத் திரும்பியதும் வீட்டுப் பாடங்களில் அவர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
வார நாள்களில் அங்கு கூடுதல் வகுப்புகளும் வளமூட்டும் நடவடிக்கைகளும் இடம்பெறும். சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகம், விக்டோரியா தொடக்கக் கல்லூரி போன்றவற்றைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் தொண்டூழிய அடிப்படையில் அந்த உறைவிடப் பள்ளியில் பாடங்களை நடத்துவதில் உதவி புரிகிறார்கள்.
மெண்டாக்கி அமைப்பிலிருந்தும் ஆசிரியர்கள் வந்து பாடங்களை நடத்துவார்கள்.
ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் அங்கு வழங்கப்படும் முப்பரிமாண அச்சுப் பயிற்சி, கட்டுடல் பயிற்சி, புகைப்படக் கலை போன்றவற்றில் சேரலாம்.
கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட உறைவிடப் பள்ளியில் உயர்நிலை 1, உயர்நிலை 2 மாணவர்கள் 28 பேர் படிக்கின்றனர். இதுவரை 77 மாணவர்களுக்கு அது கல்வி உபகாரச் சம்பளத்தை வழங்கி உள்ளது.
உணவு மற்றும் தங்குமிடச் செலவுகளை முழுமையாக ஈடுகட்ட அந்த உபகாரச் சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது.
‘=ட்ரீம்ஸ்’ உறைவிடப் பள்ளி பொது சாசனத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கல்வி நிலையம். பொதுமக்கள் மற்றும் அறநிறுவனங்கள் வழங்கும் நிதியில் அது செயல்படுகிறது.
‘காம்லிங்க் பிளஸ்’ (ComLink+) சமூக உதவித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதி இந்த உறைவிடப் பள்ளி. குறைந்த வருமானக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பிள்ளைகள் தங்கிப் படிக்க அது வசதி அளிக்கிறது.
‘=ட்ரீம்ஸ்’ உறைவிடப் பள்ளியின் முதல் தேர்ச்சியாளர்கள் 11 பேரில் பெரும்பாலானோர் சாதாரண நிலைத் தேர்வு எழுதியவர்கள். அவர்களில் ஐவர் முத்தரப்புக் கல்வி நிலையங்களிலும் இதர கல்வி நிலையங்களிலும் சேரத் தகுதி பெற்றனர்.