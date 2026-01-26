2025ஆம் ஆண்டில் பொருள், சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி), சுங்கம் மற்றும் கலால் வரிகளில் $12.1 பில்லியன் வசூலித்ததாக சிங்கப்பூர் சுங்கத்துறை திங்கட்கிழமை (ஜனவரி 26) ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்தது.
அதன்படி, ஜிஎஸ்டியில் $8.9 பில்லியனும், சுங்கம், கலால் வரிகளில் $3.2 பில்லியனும் வசூலிக்கப்பட்டது. சேகரிக்கப்படும் வருவாய் நேரடியாகச் சுகாதாரம், கல்வி, உள்கட்டமைப்பு, சமூகத் திட்டங்கள் போன்ற பொதுச் சேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும்.
கடந்த ஆண்டு வசூலிக்கப்பட்ட தொகை, 2024ல் பதிவு செய்யப்பட்ட $11.7 பில்லியனை விட அதிகம். இதில் $8.5 பில்லியன் ஜிஎஸ்டி ஆகவும், $3.2 பில்லியன் சுங்கம், கலால் வரிகளாகவும் இருந்தன.
2025ஆம் ஆண்டில், மோட்டார் வாகனங்களுக்கான வரிகள் $405.8 மில்லியனாக உயர்ந்தன. இது முந்தைய ஆண்டில் $370.6 மில்லியனாக இருந்தது.
மதுபானங்களைப் பொறுத்தவரை, வசூலிக்கப்பட்ட வரிகள் 2024ல் $775.9 மில்லியனில் இருந்து $742.1 மில்லியனாகக் குறைந்துள்ளது.
பெட்ரோலியம், டீசல், இயற்கை எரிவாயு மீதான வரிகள் கடந்த ஆண்டு $976.7 மில்லியனாகக் குறைந்தன. இது முந்தைய ஆண்டு $992 மில்லியனாக இருந்தது.
புகையிலை வரிகள் 2025 மற்றும் 2024ஆம் ஆண்டுகளில் $1.1 பில்லியனாக ஒரே மாதிரியாக இருந்தன.
2025ஆம் ஆண்டில் புகையிலைக் குற்றங்கள் தொடர்பான சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை 30,000க்கும் அதிகமாக உயர்ந்தது. இது முந்தைய ஆண்டு 20,000ஐ விட சற்று அதிகம்.
ஜிஎஸ்டி தொடர்பான குற்றச் சம்பவங்கள் கடந்த ஆண்டு 9,940 ஆக அதிகரித்தன. இது 2024ல் பதிவான 5,447 சம்பவங்களை விட கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காகும்.
மதுபானக் குற்றங்கள் தொடர்பான சம்பவங்களும் 2025ல் 4,266 ஆக அதிகரித்தன. இது முந்தைய ஆண்டு 3,384 ஆக இருந்த சம்பவங்களை விட அதிகம்.
கடந்த ஆண்டு ஒரு வழக்கில், விசாரணையில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சுமார் 260 வாகனங்கள் குறைவாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும், இதன் விளைவாக $1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வரிகள் மற்றும் ஜிஎஸ்டி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டதாகவும் ஜனவரி 26ஆம் தேதி அறிக்கை சுட்டிக்காட்டியது.