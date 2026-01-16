கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 31 முதல் ஜனவரி 15 வரை நடந்த காவல்துறை நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, மோசடிகளில் ஈடுபட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் 210 பேரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
வர்த்தக விவகாரத் துறை மற்றும் ஏழு காவல்துறை நிலப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் இரண்டு வார நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாக வெள்ளிக்கிழமை (ஜனவரி 16) அன்று ஓர் அறிக்கையில் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
15 முதல் 83 வயதுக்குட்பட்ட 67 பெண்கள், 143 ஆண்கள் என மொத்தம் 210 பேரிடம் மோசடி, பணமோசடி அல்லது உரிமம் இல்லாமல் பணம் தொடர்பான சேவைகளை வழங்கிய குற்றங்களுக்காக விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 30ஆம் தேதி முதல், மோசடி செய்பவர்கள், மோசடிக் கும்பல் உறுப்பினர்கள் அல்லது ஆட்சேர்ப்பு செய்பவர்களுக்குக் கட்டாயமாகக் குறைந்தபட்சம் ஆறு பிரம்படிகள் விதிக்கப்படக்கூடும். இது 24 பிரம்படிகள் வரை செல்லக்கூடும்.
மோசடி மூலம் கிடைக்கும் வருமானத்தை மோசடி செய்தல், சிம் அட்டைகளை வழங்குதல் அல்லது சிங்பாஸ் விவரங்களை வழங்குதல் மூலம் மோசடி செய்பவர்களுக்கு உதவும் மோசடி கும்பல்களுக்கு 12 பிரம்படிகள் வரை தண்டனையாக விதிக்கப்படலாம்.
மோசடிகள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, பொதுமக்கள் www.scamshield.gov.sg என்ற இணையத்தளத்தைப் பார்வையிடலாம்.