Home
quick-news-icon

$260 மில்லியன் தானியங்கி தளவாட மையம் சிங்கப்பூரில் உருவாகிறது

1 mins read
d6e13687-c631-4412-b1c5-495fdf59f2f8
‘ஒமேகா 1 சிங்கப்பூர்’ என்னும் திட்டத்தின்கீழ் புதிய தளவாட மையம் கட்டப்படுகிறது. - படம்: கேப்பிட்டலேண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்

சிங்கப்பூரில் தானியங்கி தளவாட மையம் ஒன்றை பெரிய அளவில் உருவாக்க $260 மில்லியன் நிதியை ஒதுக்கி இருப்பதாக கேப்பிட்டலேண்ட் முதலீட்டு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அதற்காக 19 ஜுரோங் தொழிற்பேட்டைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் 5.1 ஹெக்டர் நிலத்தைக் கைப்பற்றிய இருப்பதாகவும் அது குறிப்பிட்டது. ‘ஒமேகா 1 சிங்கப்பூர்’ என்னும் திட்டத்தின்கீழ் ஐந்து தளங்களைக் கொண்ட தானியக்க தளவாட மையம் 2028ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்படும் என்றும் அதன் தரைத்தளம் 71,000 சதுர மீட்டர்களைக் கொண்டதாக இருக்கும் என்றும் அந்நிறுவனம் வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 8) அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்தது. அது உருவான பின்னர், தானியக்க முறையில், ஏறத்தாழ 60,000 அடுக்குப் பலகைகளில் சரக்குகளை வைக்கவும் எடுக்கவும் முடியும் என்றது அது.

குறிப்புச் சொற்கள்
தளவாடங்கள்தானியக்கம்முதலீடு

தொடர்புடைய செய்திகள்