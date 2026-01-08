சிங்கப்பூரில் தானியங்கி தளவாட மையம் ஒன்றை பெரிய அளவில் உருவாக்க $260 மில்லியன் நிதியை ஒதுக்கி இருப்பதாக கேப்பிட்டலேண்ட் முதலீட்டு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அதற்காக 19 ஜுரோங் தொழிற்பேட்டைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் 5.1 ஹெக்டர் நிலத்தைக் கைப்பற்றிய இருப்பதாகவும் அது குறிப்பிட்டது. ‘ஒமேகா 1 சிங்கப்பூர்’ என்னும் திட்டத்தின்கீழ் ஐந்து தளங்களைக் கொண்ட தானியக்க தளவாட மையம் 2028ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்படும் என்றும் அதன் தரைத்தளம் 71,000 சதுர மீட்டர்களைக் கொண்டதாக இருக்கும் என்றும் அந்நிறுவனம் வியாழக்கிழமை (ஜனவரி 8) அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்தது. அது உருவான பின்னர், தானியக்க முறையில், ஏறத்தாழ 60,000 அடுக்குப் பலகைகளில் சரக்குகளை வைக்கவும் எடுக்கவும் முடியும் என்றது அது.
$260 மில்லியன் தானியங்கி தளவாட மையம் சிங்கப்பூரில் உருவாகிறது
‘ஒமேகா 1 சிங்கப்பூர்’ என்னும் திட்டத்தின்கீழ் புதிய தளவாட மையம் கட்டப்படுகிறது. - படம்: கேப்பிட்டலேண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்
A $260 million automated logistics hub is being developed in Singapore.
CapitaLand Investment (CLI) is investing $260 million to build a large-scale automated logistics centre in Singapore, called 'Omega 1 Singapore'. CLI acquired 5.1 hectares of land in Jurong Industrial Estate for the project. The five-storey centre, with a floor area of 71,000 square metres, is expected to be completed in 2028. The automated facility will be able to automatically store and retrieve goods in around 60,000 pallet positions.Generated by AI
