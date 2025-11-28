கிட்டத்தட்ட 3.1 விழுக்காட்டு சிங்கப்பூரர்கள் குறைந்தது ஆறு மாதங்களுக்கு வெளிநாடுகளில் வேலை செய்திருக்கின்றனர்.
இவர்களில் அதிக சம்பளம் ஈட்டுவோர் பெரும்பங்கு வகிப்பது மனிதவள அமைச்சு, வெள்ளிக்கிழமை (நவம்பர் 28) வெளியிட்ட புள்ளிவிவரங்களில் தெரிய வந்துள்ளது.
40, 50 வயதைத் தாண்டிய சிங்கப்பூரர்களிடையே வெளிநாடுகளில் வேலை செய்த அனுபவம் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. பெரும்பாலோர் 25லிருந்து 34 வயதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் முதன்முறையாக வெளிநாடுகளில் வேலை செய்வது புள்ளிவிவரங்களில் தெரிகிறது.
சிங்கப்பூரர்கள் அல்லது சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசிகள் வெளிநாடுகளில் வேலை செய்யும் போக்கு குறித்த தகவல்களை அறியும் முயற்சியில் மனிதவள அமைச்சு முதன்முறையாக ஈடுபட்டுள்ளது.
“ஊழியர்கள் தொழில்துறைக்குள் நுழைந்து தொடக்கத்திலேயே, வேளிநாடுகளில் வேலை பார்ப்பது குறித்து சிந்தித்துத் திட்டமிடுவது மிக முக்கியம். அது, அவர்களின் திறன்களுக்கு மெருகூட்டும். தொழில்துறையில் அடுத்தடுத்தக் கட்டங்களுக்கு முன்னேற அந்த அனுபவம் அவர்களை மேலும் நல்ல நிலையில் வைத்திருக்க உதவும்,” என்று புதன்கிழமை (நவம்பர் 26) நடந்த செய்தியாளர் கூட்டம் ஒன்றில் மனிதவள அமைச்சின் பேச்சாளர் ஒருவர் குறிப்பிட்டார்.