சாங்கி விமான நிலையத்தின் தென்கிழக்காசிய வழித்தடங்களில் இவ்வாண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் பயணிகளின் போக்குவரத்து ஐந்து விழுக்காடு குறைந்துள்ளது.
எரிபொருள் விலை உயர்வையும் மத்திய கிழக்குப் போருடன் தொடர்புடைய விநியோகச் சிக்கல்களையும் சமாளிக்க விமான நிறுவனங்கள் தென்கிழக்காசிய வட்டாரத்துக்கான விமானச் சேவைகளைக் குறைத்ததுவே அதற்கு முக்கியக் காரணமாகச் சொல்லப்படுகிறது.
இருப்பினும், மத்திய கிழக்கு மோதலால் உருவான உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத் தடைகளுக்கு இடையிலும் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான இரண்டாம் காலாண்டில் சாங்கி விமான நிலையம் மீள்திறனுடன் விளங்கியது.
அந்த மூன்று மாதங்களில் ஏறத்தாழ 17.2 மில்லியன் பயணிகளை அது கையாண்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்புநோக்க பயணிகளின் எண்ணிக்கை 1.5 விழுக்காடு குறைவு.
சிங்கப்பூரில் வந்திறங்கிய, இங்கிருந்து கிளம்பிச் சென்ற விமானங்களின் எண்ணிக்கையும் ஆண்டு அடிப்படையில் 92,400 என்று ஆகி 1.3 விழுக்காடு சரிவைச் சந்தித்தது.
இவ்வாண்டின் முதலாம் காலாண்டில் ஒட்டுமொத்த விமானப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை ஆண்டு அடிப்படையில் 0.4 விழுக்காடு வளர்ச்சி கண்டிருந்ததாக சாங்கி விமான நிலையக் குழுமம் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 24) தெரிவித்தது.
அந்த மூன்று மாதங்களில் இங்கு வந்து சென்ற விமானங்களின் எண்ணிக்கை 188,000 ஆக இருந்தது என்றும் ஆண்டு அடிப்படையில் அதில் மாற்றமில்லாமல் இருந்தது என்றும் குழுமம் தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.