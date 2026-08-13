கோலாலம்பூர்: சிங்கப்பூருக்கும் மலேசியாவுக்கும் இடையிலான மிக அணுக்கமாக பின்னிப்பிணைந்துள்ள உறவு, வேகமாக மாறிவரும், மிகவும் நிலையற்ற உலகில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நெருக்கமான ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்துவத்தை வலுப்படுத்துகிறது என்று மலேசியாவுக்கான சிங்கப்பூர்த் தூதர் வேணு கோபால மேனன் தெரிவித்தார்.
“எங்கள் இருதரப்பு உறவு மிகவும் பின்னிப்பிணைந்துள்ளது, ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கிய தொடர்புடையது. இது பரந்த அளவிலான பிரச்சினைகளில் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவது எங்கள் பரஸ்பர ஆர்வத்தில் உள்ளது. குறிப்பாக, இன்றைய வேகமாக மாறிவரும், மிகவும் நிலையற்ற உலகில்,” என்று புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 12) மாலை நடைபெற்ற சிங்கப்பூரின் 61வது தேசிய தின வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் அவர் கூறினார்.
மலேசியப் பிரதமர் அலுவலகம் (சட்டம் மற்றும் நிறுவன சீர்திருத்தம்) அமைச்சர் அசாலினா ஓத்மானும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டார்.
வரவேற்பு நிகழ்ச்சியின் கருப்பொருளான ‘ஒன்றாக நெருங்கி’ என்பது, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வரலாற்றுப் பிணைப்புகளையும் அவற்றின் வளர்ந்து வரும் நட்பையும் ஒத்துழைப்பையும் பொருத்தமாகப் பிரதிபலிப்பதாக திரு மேனன் கூறினார்.
“அதனால்தான் இந்த ஆண்டு வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு ‘ஒன்றாக நெருங்கி’ என்பது ஒரு பொருத்தமான கருப்பொருளாகும். இது நமது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வரலாற்றுப் பிணைப்புகளை மட்டுமல்ல, பல ஆண்டுகளாக வலுப்பெற்று ஆழமாகியுள்ள நட்பையும் ஒத்துழைப்பையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது,” என்று அவர் கூறினார்.
இந்த ஆண்டு தொடர்ச்சியான உயர்மட்ட வருகைகள், பரிமாற்றங்களின் விளைவாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பிணைப்பைத் தொடர்ந்து வலுப்படுத்துவதற்கான அர்ப்பணிப்பு மிக உயர்ந்த மட்டங்களில் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது என்றார் திரு மேனன்.
மலேசிய மாமன்னர் சுல்தான் இப்ராகிமின் அழைப்பின் பேரில், சிங்கப்பூர் அதிபர் தர்மன் சண்முகரத்னம் ஜூலை மாதம் மலேசியாவிற்குத் தமது முதல் அரசுமுறைப் பயணத்தை மேற்கொண்டார்.
பிப்ரவரியில், மலேசியப் பிரதமர் அன்வார் இப்ராகிமின் அழைப்பின் பேரில் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் மலேசியாவிற்கு வருகை புரிந்தார்.
மூத்த அமைச்சர் லீ சியன் லூங் கடந்த மே மாதம் இங்கு வந்திருந்த நிலையில், இரு நாட்டு அமைச்சர்களும் ஆண்டு முழுவதும் வலுவான பரிமாற்றங்களையும் உரையாடல்களையும் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தனர்.
மக்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகள் குறித்துப் பேசிய தூதர் மேனன், கலை மற்றும் கலாசாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இரு நாடுகளும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருவதாகக் கூறினார்.
சிங்கப்பூரர்களும் மலேசியர்களும் ஒரு பொதுவான எதிர்காலத்தை நோக்கித் தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும் என்று தனது உரையின் முடிவில் திரு மேனன் அழைப்பு விடுத்தார்.
“சிங்கப்பூரர்களாகிய நாமும் மலேசியர்களும், ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்திற்கான பொதுவான கனவுகளை நோக்கிப் பயணம் செய்து, தொடர்ந்து நெருங்கி வருவோம்,” என்று வலியுறுத்தினார்.