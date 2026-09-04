Home
quick-news-icon

பொருளியல் வளர்ச்சியால் $97.3 பில்லியன் வரி வருவாய்

பொருளியல் வளர்ச்சியால் $97.3 பில்லியன் வரி வருவாய்

2 mins read
bef95564-ec81-4b93-b023-a8fd6e01ddf7
தனிநபர் வருமான வரி வசூல் 19.1 பில்லியன் வெள்ளியிலிருந்து 20.9 பில்லியன் வெள்ளியாக அதிகரித்துள்ளது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
Google News Preferred Icon

சிங்கப்பூர் உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையம் கடந்த நிதியாண்டில் (2025/2026) திரட்டிய வரி வருவாய் 9.4 விழுக்காடு அதிகரித்து 97.3 பில்லியன் வெள்ளியை எட்டியுள்ளது.

வலுவான பொருளியல் நடவடிக்கைகள், பயனீட்டாளர் செலவுகள் அதிகரித்ததே இந்தச் சாதனை அளவுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.

2002 ஆம் ஆண்டு முதல் உள்ள தரவுகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, இதுவே இதுவரை வசூலிக்கப்பட்ட ஆகப் பெரிய வரித் தொகையாகும்.

இந்த வரி வருவாய் அரசாங்கத்தின் மொத்த செயல்பாட்டு வருவாயில் 74.8 விழுக்காடாகவும், சிங்கப்பூரின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 12.3 விழுக்காடாகவும் உள்ளது.

நிறுவன வருமான வரி தொடர்ந்து மிகப்பெரிய வருவாய் மூலமாகத் திகழ்கிறது. இது முந்தைய நிதியாண்டில் வசூலிக்கப்பட்ட 30.9 பில்லியன் வெள்ளியிலிருந்து 34.4 பில்லியன் வெள்ளியாக உயர்ந்துள்ளது. இது மொத்த வரி வசூலில் 35.4 விழுக்காடாகும்.

இரண்டாவது பெரிய வருவாய் மூலமாகப் பொருள், சேவை வரி அமைந்துள்ளது. பயனீட்டாளர் செலவு அதிகரித்ததால் அதன் வசூல் 20 பில்லியன் வெள்ளியிலிருந்து 21.7 பில்லியன் வெள்ளியாக உயர்ந்துள்ளது.

தனிநபர் வருமான வரி வசூல் 19.1 பில்லியன் வெள்ளியிலிருந்து 20.9 பில்லியன் வெள்ளியாக அதிகரித்துள்ளது.

சொத்து வரி 6.9 பில்லியன் வெள்ளியையும், முத்திரைத் தீர்வை 7.3 பில்லியன் வெள்ளியையும் ஈட்டித் தந்துள்ளன.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கடந்தமுறை நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் அந்தச் சட்டத் திருத்த முன்வரைவை விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. அதையடுத்து அனைத்துத் தரப்பினரின் கருத்துகளைக் கேட்கும் வகையில் அனைத்துக் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழு அந்த சட்டத் திருத்த முன்வரைவை ஆய்வு செய்கின்றது.

வெளிநாட்டு நிதிச் சட்டத்தைத் திருத்துவது குறித்து ஆய்வு

04 Sep 2026 - 6:07 PM

சிங்கப்பூர் நிர்வாகப் பல்கலைக்கழகம் 2025 டிசம்பர் முதல் 2026 ஏப்ரல் வரை நடத்திய ஆய்வில் சிங்கப்பூர்க் குடிமக்கள், நிரந்தரவாசிகளில் 21 வயதுக்கும் மேற்பட்ட 2,007 பேர் பங்கேற்றனர்.

பொதுத் தூய்மை குறித்த மனநிறைவில் சரிவு: கருத்தாய்வு

04 Sep 2026 - 5:56 PM

குவாங்சி பகுதியில் நடத்தப்பட்ட சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கையின்போது 52 சிங்கப்பூரர்கள் கைதுசெய்யப்பட்டதாகச் சிங்கப்பூர் வெளியுறவு அமைச்சும் காவல்துறையும் வெள்ளிக்கிழமை (செப்டம்பர் 4) வெளியிட்ட கூட்டறிக்கையில் தெரிவித்தன.

சீனாவில் 52 சிங்கப்பூரர்கள் கைது: பிரமிட் திட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகச் சந்தேகம்

04 Sep 2026 - 4:29 PM

சிங்கப்பூர் தற்காப்பு அமைச்சு கொள்முதல் செய்துள்ள 12 எஃப்-35 போர் விமானங்கள் அமெரிக்காவில் தளம் அமைக்கப்படும்.

சிங்கப்பூரின் 20 எஃப்-35 போர் விமானங்களில் எட்டு தெங்காவிலும் எஞ்சியவை அமெரிக்காவிலும் அமையும்

03 Sep 2026 - 10:29 PM

மேலும், சூதாட்ட வரி 3.6 பில்லியன் வெள்ளியைத் தொட்டுள்ளது.

வரி ஏய்ப்பு தொடர்பாக 8,560 வழக்குகளை உள்நாட்டு வருவாய் ஆணையம் விசாரித்து வருகிறது. அதுதொடர்பாக கிட்டத்தட்ட 589 மில்லியன் வெள்ளி வரியையும் அபராதத்தையும் மீட்டுள்ளது.

மேலும், பல்வேறு ஆதரவுத் திட்டங்கள் மூலம் 126,200 வணிக நிறுவனங்களுக்குக் கிட்டத்தட்ட 1.2 பில்லியன் வெள்ளி மதிப்பிலான மானியங்களையும் ஆணையம் வழங்கியுள்ளது.

வரும் 2028 ஏப்ரல் முதல், பொருள், சேவை வரி பதிவு செய்துள்ள அனைத்து வணிகங்களும் இன்வாய்ஸ்நவ் (InvoiceNow) கட்டமைப்பில் இணைந்து, தங்களுடைய விவரங்களை ஆணையத்திடம் நேரடியாகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இந்தப் புதிய நடைமுறை 2031 ஏப்ரல் வரை கட்டம் கட்டமாகச் செயல்படுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்
வரிசொத்துவரிவருமான வரி

தொடர்புடைய செய்திகள்