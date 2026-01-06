சிலேத்தார் விரைவுச்சாலையில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜனவரி 6) அதிகாலை நடந்த விபத்தில் 42 வயது மோட்டார்சைக்கிளோட்டி உயிரிழந்தார்.
மத்திய விரைவுச்சாலையை நோக்கிசெல்லும் சிலேத்தார் விரைவுச்சாலையில் மோட்டார்சைக்கிள், கார் தொடர்புடைய விபத்து குறித்து தங்களுக்கு சம்பவத்தன்று அதிகாலை 6 மணியளவில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதாகக் காவல்துறை கூறியது.
மேலும், சுயநினைவின்றி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச்செல்லப்பட்ட மோட்டார்சைக்கிளோட்டி அங்குச் சிகிச்சை பலனின்றி மாண்டதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
48 வயது கார் ஓட்டுநர் விசாரணையில் உதவி வருகிறார்.
இவ்விபத்து குறித்து விசாரணை நடைபெறுகிறது.
போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு மத்தியில் சாலையில் எச்சரிக்கும் அடையாளங்களுக்கு அருகிலுள்ள பாதையில் அசைவின்றி கிடந்த நபருக்கு இதயவியக்க உயிர்ப்பிப்புச் சிகிச்சையை (CPR) மற்றொரு நபர் அளிப்பதை ஃபேஸ்புக்கில் வெளியான காணொளி ஒன்றில் காண முடிந்தது.
அவ்விடத்தைச் சிலர் சூழ்ந்திருப்பதையும் சாலையில் ரத்தம் தோய்ந்திருப்பதையும் சாம்பல் நிறக் காரும் மோட்டர்சைக்கிள் ஒன்று நிற்பதையும் அதில் பார்க்கலாம்.