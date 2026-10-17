Home
quick-news-icon
சந்தா
  • whatsapp-icon
  • facebook-icon
  • twitter-icon
  • instagram-icon
  • youtube-icon

சிங்கப்பூரில் முதல் ஐந்து பாரம்பரிய சீன மருத்துவச் சேவை வழங்குநர்களுக்கு அங்கீகாரம்

சிங்கப்பூரில் முதல் ஐந்து பாரம்பரிய சீன மருத்துவச் சேவை வழங்குநர்களுக்கு அங்கீகாரம்

1 of 2
படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
படம்: சாவ்பாவ்

17 Oct 2026 - 4:12 pm

2 mins read

பாரம்பரிய சீன மருத்துவச் சேவை வழங்குநர்களுக்கான தன்னார்வ அங்கீகாரத் திட்டம் ஒன்றை சிங்கப்பூர் அறிமுகப்படுத்துகிறது.

அத்துடன், பொது மருத்துவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீன மருத்துவ நிபுணர்கள் ஊடுகதிர்களுக்குப் பரிந்துரைக்க அனுமதி அளிக்கப்படலாமா என்பது குறித்தும் ஆராயப்படும்.

பாரம்பரிய சீன மருத்துவத்தை முதன்மை மருத்துவத் துறைக்குள் விரிவுபடுத்தவும் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ முறையை ஆராயவும் மேற்கொள்ளப்படும் விரிவான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக அந்நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

சீன மருத்துவத்துக்கான உள்ளூர் பட்டப்படிப்பு, முதுகலை வகுப்புகளைத் தொடங்குதல், சீன மருத்துவச் சிகிச்சைகளை முதன்மை மருத்துவப் பராமரிப்புக்குள் கொண்டு வருவதற்கான சோதனைக் கட்ட ஆய்வுகள், ‘ஹெல்தியர் எஸ்ஜி’ என்ற தடுப்புப் பராமரிப்புத் திட்டத்தில் சீன மருத்துவம் எவ்வாறு பங்களிக்க முடியும் என்பதை ஆராய்தல் போன்ற பல்வேறு முயற்சிகளுடன் இணைந்து இவை முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.

சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 17) தொடங்கப்பட்ட பாரம்பரிய சீன மருத்துவ அங்கீகாரத் திட்டத்தின்கீழ், முதற்கட்டமாக ஐந்து நிறுவனங்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்படவுள்ளது.

சிராங்கூனில் உள்ள குவொங் வாய் ஷியூ டிசிஎம் நிலையம், என்டியூ சீன மருத்துவ நிலையம், சிங்கப்பூர் சுங் ஹுவா மருத்துவ நிறுவனத்தின் தலைமையகம், சிங்கப்பூர் தோங் சாய் மருத்துவ நிறுவனத்தின் தலைமையகம், நொவீனாவில் உள்ள தாம்சன் சீன மருத்துவ நிலையம் ஆகியவையே அவை.

“மருத்துவப் பயிற்சி உரிமத்தையும் தாண்டிய ஓர் அங்கீகாரத்தை அமைப்பதே எங்கள் நோக்கமாகும்,” என்று அக்டோபர் 17ஆம் தேதி நடைபெற்ற 23வது உலகச் சீன மருத்துவ மாநாட்டின் தொடக்க விழாவில் சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங் தெரிவித்தார்.

வலுவான நிர்வாகம், சீரான தரநிலைகள், பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை உறுதிசெய்வதில் தங்களுக்குள்ள அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றுக்கான கடப்பாட்டை அந்த அங்கீகாரம் காட்டுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து, சாலையை விட்டு விலகி ஓடி, 15 அடி ஆழமுள்ள கால்வாயில் விழுந்தது

பேருந்து கால்வாயில் கவிழ்ந்து எட்டு பக்தர்கள் உயிரிழப்பு

17 Oct 2026 - 5:53 PM

அக்டோபர் 4ஆம் தேதி நடைபெற்ற விருந்து நிகழ்ச்சியில் குடும்பத்தினருடன் இந்திய ஊழியர் ரசல் ஜகதீஷ் (வலமிருந்து 2வது நபர்), பொலிசம் நிர்வாகக் குழுவினர்.

நான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு குடும்பத்தைச் சந்தித்த இந்திய ஊழியர்; ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திய நிறுவனம்

17 Oct 2026 - 5:46 PM

தமிழ் ஆதவன்.

கோலிவுட்டில் அசத்த காத்திருக்கும் ‘ராப் பொறியாளர்’ தமிழ் ஆதவன்

17 Oct 2026 - 5:05 PM

நவம்பர் 11ஆம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெற உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கிரீஸ் நாட்டில் கெட்டிமேளம்: திருமண பந்தத்தில் இணையும் அனிருத்-காவ்யா மாறன்

17 Oct 2026 - 2:30 PM

“இதன் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீன மருத்துவ நிபுணர்களும் நிறுவனங்களும் சுகாதார அமைச்சுடன் இணைந்து, எதிர்காலப் பராமரிப்பு முறைகளை வடிவமைக்கவும் நாட்டின் பொதுச் சுகாதாரப் பராமரிப்புத் திட்டங்களில் பங்காற்றவும் வாய்ப்புகள் உருவாகும்,” என்றும் திரு ஓங் கூறினார்.

குறிப்புச் சொற்கள்
மருத்துவம்பாரம்பரியம்ஓங் யி காங்

தொடர்புடைய செய்திகள்