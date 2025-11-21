Home

போதைப்பொருளுக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் 140 பேர் கைது

தீவு முழுவதும் நடந்த சோதனைகளில் 4.3 கிலோகிராமுக்கும் அதிகமான ஹெராயின் உட்பட பலவகையான போதைப் பொருள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. - படம்: மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு

தீவு முழுவதும் நவம்பர் 10ஆம் தேதி தொடங்கி, நவம்பர் 21ஆம் தேதி வரையில் நடந்த சோதனைகளில், 140 சந்தேக நபர்கள் கைதுசெய்யப்பட்டு, பலவகையான போதைப்பொருள்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

இதனை மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு (CNB) வெள்ளிக்கிழமை ஒரு அறிக்கையில் வெளியிட்டுள்ளது.

மொத்தம் 4,354 கிராம் எடையுள்ள ஹெராயின், 1,092 கிராம் ஐஸ், 1,225 கிராம் கஞ்சா, 135 கிராம் எக்ஸ்டசி மாத்திரைகள், ஒரு பாட்டில் மெத்தடொன், எரிமின்-5 மாத்திரை, சிறிய அளவு கெட்டாமின், எட்டோமிடெட் போதைப்பொருள் கலந்ததாகச் சந்தேகிக்கப்படும் 316 மின்சிகரெட்டுகள் மற்றும் 1,342 கேபாட் சாதனங்கள் ஆகியன சோதனைகளில் பிடிபட்டுள்ளன.

பிடிபட்ட போதைப்பொருள்களின் விலைமதிப்பு $892,000க்கும் மேற்படலாம். பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள ஹெராயின், ஐஸ் மற்றும் கஞ்சா போதைப்பொருள்கள் 2,873 போதைப்புழங்கிகள் ஒரு வாரத்துக்குப் பயன்படுத்தும் அளவுக்கு இருந்தது என்று சிஎன்பி தெரிவித்தது.

பிடோக், புகிஸ், புக்கிட் பாத்தோக், கேலாங், ஜூரோங், செம்பவாங் மற்றும் ஈசூன் வட்டாரங்களில் சோதனைகள் நடந்துள்ளன.

போதைப்பொருள் குற்றத்துக்காக நவம்பர் 13ஆம் தேதி காலை ஜூரோங் ஈஸ்ட்டில் உள்ள ஒரு வீட்டில் 53 வயது சிங்கப்பூர் மாது கைது செய்யப்பட்டார். அதன்பிறகு மேலும் 61, 65 மற்றும் 67 வயதான மூன்று சிங்கப்பூர் ஆடவர்கள் கைதானார்கள்.

அவர்களிடம் பலவித போதைப்பொருள்களுடன் போதைப்பொருள் உபயோகத்துக்கான சாதனங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன.

அதே நேரத்தில் ஈசூன் ரிங் ரோட்டில் ஒரு 36 வயது ஆடவரும் கைதுசெய்யப்பட்டார். அவரிடம் ரொக்கமாக $5,322.90, மொத்தம் $294.20 மதிப்புள்ள மலேசிய, புருணை, தாய்லாந்து நோட்டுகளும் கைப்பற்றப்பட்டன. ஆடவரின் காரில் 304 மின்சிகரெட்டுகளும் 1,337 கேபாட் சாதனங்களும் பிடிபட்டுள்ளன.

நவம்பர் 18 மதியம் புகிஸ் பகுதியில் உள்ள ஹோட்டலில் 44 மற்றும் 49 வயதான இரண்டு ஆடவர்களும் 37 வயது மாது ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். சிங்கப்பூரர்களான அந்த மூவரிடம் இருந்து போதைப்பொருள்களும் $9,079.90 ரொக்கமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சிஎன்பியின் விசாரணை தொடர்கிறது.

