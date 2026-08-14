Home
quick-news-icon
toggle-button-chevie
2026 தேசிய தினம் தொடர்பான அண்மைச் செய்திகளை இங்கே பெறுங்கள்

கில்மன் பேரெக்ஸ், மாஜு வனப்பகுதிகளில் கூடுதல் பசுமை இடங்கள் பாதுகாக்கப்படும்

கில்மன் பேரெக்ஸ், மாஜு வனப்பகுதிகளில் கூடுதல் பசுமை இடங்கள் பாதுகாக்கப்படும்

2 mins read
729932fe-330d-4345-8fd1-b57a8a58003f
கில்மன் பேரெக்ஸ், மாஜு வனப்பகுதிகளில் வீடுகளைக் கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
Google News Preferred Icon

கில்மன் பேரெக்ஸ், மாஜு வனப்பகுதி ஆகியவற்றில் கூடுதலான பசுமைப் பகுதிகள் அழிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்படும் என்று தேசிய வளர்ச்சி துணையமைச்சர் ஆல்வின் டான் கூறியுள்ளார்.

ஆனால், அந்தப் பகுதிகளில் குறைவான வீடுகளே கட்டப்படும் என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.

வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 14) செய்தியாளர்களிடம் திரு டான் பேசினார்.

கில்மன் பேரெக்ஸ், மாஜு வனப்பகுதி பற்றி செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் தேசிய வளர்ச்சி துணையமைச்சர் ஆல்வின் டான்.
கில்மன் பேரெக்ஸ், மாஜு வனப்பகுதி பற்றி செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் தேசிய வளர்ச்சி துணையமைச்சர் ஆல்வின் டான். - படம்: சாவ்பாவ்

கில்மன் பேரெக்ஸ், மாஜு வனப்பகுதிக்கான திட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்கள் முன்வைத்த கருத்துகளின் அடிப்படையில் கூடுதலான பசுமைப் பகுதிகளைப் பாதுகாக்க முடிவெடுக்கப்பட்டதாக அவர் பகிர்ந்துகொண்டார்.

“இரண்டு பகுதிகளிலும் திட்டமிடப்பட்டதைவிட அதிகமான பசுமைப் பகுதிகள் பாதுகாக்கப்படும். எந்த அளவிலான பகுதிகள் பாதுகாக்கப்படும் என்பதை ஆராய்ந்துவருகிறோம். ஆகையால், சக சிங்கப்பூரர்களுக்கென குறைவான வீடுகளையே அந்த வட்டாரங்களில் கட்ட முடியும் என்பதையும் நாம் ஏற்கவேண்டும்,” என்றார் திரு டான்.

கில்மன் பேரெக்ஸ், மாஜு வனப்பகுதி ஆகியவை குறித்த கருத்துகளைப் பொதுமக்கள் இம்மாதம் 6ஆம் தேதிவரை சமர்ப்பித்தனர்.

இருப்பினும், சிங்கப்பூரர்களின் கருத்துகளை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து பெறுவர் என்ற டான், அடுத்த சில மாதங்களில் திட்டத்தை நிறைவுசெய்ய முற்படுகிறோம் என்றார்.

கில்மன் பேரெக்ஸ் வட்டாரத்தில் 40 விழுக்காட்டுப் பசுமைப் பகுதியையும் மாஜு வனப்பகுதியில் 35 விழுக்காட்டுப் பசுமைப் பகுதியையும் பாதுகாக்கத் தொடக்கக் கட்டத் திட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கரூரில் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். பாதிக்கப்பட்ட 31 குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அரசுப் பணி நியமன ஆணையைச் சென்னையில் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கினார்.

கரூர் சம்பவம்: அரசு வேலை ரத்து உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை

14 Aug 2026 - 7:42 PM

நடிகர் சிம்பு.

பிரியாணி எனக்கு ரொம்பப் பிடிக்கும்; ஆனால், இனிமேல் வேண்டாம்: சிம்பு

14 Aug 2026 - 2:30 PM

சுதந்திர தின விழாவையொட்டி தமிழக நீதிமன்றங்களில் கொடியேற்றப்படுவதற்குமுன் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடப்பட வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றப் பதிவுத்துறை அனைத்து நீதிமன்றங்களுக்கும் சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

நீதிமன்றங்களில் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடல்: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்

14 Aug 2026 - 5:38 PM

வெஸ்ட் குளோசட் கடையின் உரிமையாளருக்குச் சிறைத்தன்டணை விதிக்கப்பட்டது.

$140,000 களவாடிய கடை உரிமையாளருக்குச் சிறை

14 Aug 2026 - 3:17 PM

“தற்போதைய திட்டம் இன்னும் முடிவாகவில்லை,” என்றார் டான்.

தெலுக் பிளாங்கா ஹில் பூங்கா, லெப்ரடார் வனப்பகுதி, ஹார்ட்பார்க் ஆகிய பசுமைப் பகுதிகளுடன் இணைக்க கில்மன் பேரெக்ஸில் இன்னும் விரிவான பசுமை வட்டாரத்தை உருவாக்கும்படி இயற்கை ஆர்வலர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர்.

பொதுமக்களின் பரிந்துரைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றங்கள் செய்யப்படும் என்று டான் குறிப்பிட்டார்.

சன்செட் வேக்கு அருகில் உள்ள மாஜு வனப்பகுதி கிட்டத்தட்ட 23 ஹெக்டர் பரப்பளவு கொண்டது. அதில் மூன்றில் இரண்டு பங்குப் பரப்பளவில் வீடுகளைக் கட்டவும் எஞ்சியுள்ள இடத்தை வனவிலங்குச் சரணாலயமாகவும் சுற்றுப்புறப் பகுதியாகவும் தக்கவைக்க இதற்குமுன் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.

பொதுமக்களின் கருத்துகளுக்கு ஏற்ப கில்மன் பேரெக்ஸ், மாஜு வனப்பகுதிக்கான திட்டங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்படும்.
பொதுமக்களின் கருத்துகளுக்கு ஏற்ப கில்மன் பேரெக்ஸ், மாஜு வனப்பகுதிக்கான திட்டங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்படும். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

இம்மாதத் தொடக்கத்தில், சிங்கப்பூரின் வீட்டுத் தேவைகளை அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்குப் பூர்த்திசெய்ய கில்மன் பேரெக்ஸ், மாஜு வனப்பகுதி ஆகியவை தேவைப்படுவதாக நாடாளுமன்றத்தில் டான் சொன்னார்.

அதுதொடர்பில் 19 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கேள்வி கேட்டனர்.

குறிப்புச் சொற்கள்
கில்மன்வனப்பகுதிபசுமை

தொடர்புடைய செய்திகள்