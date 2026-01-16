இரண்டு மனநல பாதிப்புகள், அனைத்து வகையான பாலியல் ரீதியாகப் பரவும் நோய்த்தொற்றுகளின் நோயறிதல்களும் அதனை உறுதிப்படுத்தும் சோதனை முடிவுகளும் தேசிய களஞ்சியத்தில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள மிக முக்கிய சுகாதாரத் தகவல்களாக அதிகாரிகளால் கருதப்படுகின்றன.
கூடுதல் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளால் அவை பாதுகாக்கப்படுவதால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்கள்கூட தேசிய மின்னணுச் சுகாதாரப் பதிவு அமைப்பு மூலம் அத்தகைய தகவல்களை அணுகுவது மிகவும் கடினம் என்று சுகாதார மூத்த துணை அமைச்சர் டான் கியட் ஹாவ் கூறினார்.
மனநல நிலைமைகள் தொடர்பான தேசிய மின்னணுச் சுகாதாரப் பதிவு அமைப்பில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள முக்கியமான சுகாதாரத் தரவுகளின் ரகசியத்தன்மை குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் தங்கள் கவலைகளை வெளிப்படுத்திய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அவர் பதிலளித்தார்.
ஜனவரி 12ஆம் தேதி சுகாதாரத் தகவல் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அனைத்து சுகாதார வழங்குநர்களும் 2027ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நோயாளிகளின் முக்கிய சுகாதாரத் தகவல்களைத் தேசிய மின்னணுச் சுகாதாரப் பதிவு அமைப்புக்குப் பங்களிக்க வேண்டும். மேலும் பல்வேறு பாதுகாப்பு, தரவு பாதுகாப்புத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். வழங்குநர்களில் நாள்பட்ட சிகிச்சை மருத்துவமனைகள், சமூக மருத்துவமனைகள், பொதுநல மருத்துவர், பல் மருத்துவமனைகள், மருத்துவ மற்றும் கதிரியக்க ஆய்வகங்கள், சில்லறை மருந்தகங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
“வேலைவாய்ப்புச் சூழலில் சில வகையான தகவல்கள் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்படுவதற்கும், களங்கப்படுத்தப்படுவதற்கும் அல்லது தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்படுவதற்கும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. அத்தகைய தகவல்கள் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால் அல்லது முறைசாரா வகையில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் நியாயமற்ற முறையில் நடத்தப்படும் அபாயம் உள்ளது,” என்று ஜாலான் புசார் குழுத்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் வான் ரிசால் கூறினார்.
பாலியல் ரீதியாகப் பரவும் நோய்த்தொற்றுகள், மருட்சிக் கோளாறுகள், ஸ்கிசோஃப்ரினியா என்ற மனச்சிதைவு நோய் உள்ளிட்ட அதிக முக்கியத்துவம் கொண்டதாகக் கருதப்படும் சுகாதாரத் தகவல்களை அணுகுவது குறித்து சில நோயாளிகள் கவலைப்படுகிறார்கள் என்பதை சுகாதார அமைச்சு புரிந்துகொள்கிறது என்று திரு டான் கூறினார்.
எனவே, இந்த நிகழ்வுகளின் நோயறிதல்கள் மற்றும் தேசிய மின்னணுச் சுகாதாரப் பதிவு அமைப்பு மூலம் அணுகக்கூடிய உறுதிப்படுத்தும் சோதனை முடிவுகள் கூடுதல் பாதுகாப்புகளுக்கு உட்பட்டவை. இதில் சுகாதார நிலையில் உள்ள நோயாளியைப் பராமரிப்பதில் நேரடியாக ஈடுபட்டுள்ள சுகாதார நிபுணர்களுக்கு மட்டுமே இந்தத் தகவல்களைப் பெற அனுமதிக்கப்படும் என்றும் திரு டான் விளக்கினார்.