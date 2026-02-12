இளம் தம்பதியினரில் பலர் பெற்றோர்களாக விரும்புகின்றனர்.
அவர்களுக்கு ஏற்ற சிறந்த சூழலைஅரசாங்கம் உருவாக்க முயல்கிறது.
இதன் மூலம், அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான தன்னம்பிக்கையைப் பெறுவார்கள்.
“திருமணம் செய்வதும் பிள்ளைகளைப் பெறுவதும் அவரவரின் தனிப்பட்ட முடிவாக இருந்தாலும், அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்க அரசாங்கம் தயாராக உள்ளது” என்கிறார் திரு வோங்.
பல இளம் தம்பதியினர் பிள்ளை வளர்ப்புச் செலவுகளை எண்ணி கவலைப்படுவதுண்டு.
மூன்று அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட பிள்ளைகளைப் பெற விரும்பபும் குடும்பங்களுக்கு ஆதவளிக்க இதற்குமுன் பெரிய குடும்பங்கள் திட்டம் (Large Families Scheme) வழங்கப்பட்டது.
மூன்று அல்லது அதற்கும் மேல் பிறக்கும் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் $16,000 வரை அத்திட்டம் உதவித்தொகை வழங்கியது.
இளம் தம்பதியருக்கு இந்த ஆண்டு 12 வயது, அதற்கும் குறைந்த பிள்ளைகள் இருக்கும் குடும்பங்களுக்கு $500 ‘சைல்ட் லைப்எஸ்ஜி’ (Child LifeSG) உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் அத்தொகை வழங்கப்படும்.
மேலும் 2026ல் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு 2027 ஏப்ரல் மாதம் $500 உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.
இதனை, ‘லைஃப்எஸ்ஜி’ கைப்பேசிச் செயலியின்மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்
. “பாலர் பள்ளி மற்றும் மாணவர் பராமரிப்புச் சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் தொடர்ந்து கட்டுப்படியாக இருப்பதையும் நாங்கள் உறுதிப்படுத்துகிறோம்.” என திரு வோங் உறுதியளித்தார்.
பாலர் பள்ளி கட்டணங்களை நிலையாக வைப்பதோடு சலுகைகளையும் அரசாங்கம் தொடர்ந்து உயர்த்தி வருகிறது.
இன்று இரட்டை வருமானக் குடும்பங்களின் குழந்தை பராமரிப்புக் கட்டணங்கள் தொடக்கப்பள்ளிக் கட்டணங்களோடு ஒப்பிடத்தக்கதாக உள்ளன.
குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட குடும்பங்கள் தங்கள் செலவுகளை கையாள பல்வேறு சலுகைகள் அளிக்கப்படும்.