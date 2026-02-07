Home
வயது, புகைபிடித்தல், நுண்ணுயிரி, மரபணு மாற்றங்கள் வயிற்றுப் புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும்: ஆய்வு

2 mins read
ஆய்வை நடத்தி அறிக்கையை வெளியிட்ட டியூக்-என்யுஎஸ் மருத்துவப் பள்ளித் தலைவர் பேராசிரியர் பேட்ரிக் டான் (இடது), தேசியப் பல்கலைக்கழகச் சுகாதாரக் கட்டமைப்பின் தலைமை நிர்வாகி பேராசிரியர் இயோ கே குவான். - படம்: தேசியப் பல்கலைக்கழகச் சுகாதாரக் கட்டமைப்பு

வயது, புகைபிடித்தல், வாய்வழி உடலுக்குள் செல்லும் நுண்ணுயிர் மற்றும் மரபணு மாற்றங்கள் வயிற்றுப் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தக்கூடியது என்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று.

இருப்பினும், ஒருவருக்கு அவை அனைத்தும் ஒன்றாக ஏற்படும்போது, ​​ஆபத்து அதிகரிக்கிறது என்று அண்மையில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது.

டியூக்-என்யூஎஸ் மருத்துவப் பள்ளி மற்றும் தேசியப் பல்கலைக்கழகச் சுகாதாரக் கட்டமைப்பு விஞ்ஞானிகள், அனைத்துலக ஆய்வாளர்கள் குழுவுடன் இணைந்து மேற்கொண்ட இந்தக் கண்டுபிடிப்பு, புற்றுநோய்க்கு முந்தைய வயிற்று உள்படலத்தில் ஏற்படும் ஆரம்பகால உயிரியல் மாற்றங்களைப் பற்றிய ஒரு பார்வையை வழங்குகிறது மற்றும் அதிக ஆபத்தில் உள்ளவர்களை மருத்துவர்கள் அடையாளம் காண அனுமதிக்கிறது.

“இது, புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு முன்பு சரியான தலையீடுகளுடன், சரியான நேரத்தில், சரியான நபர்களைக் கண்டுபிடிப்பது பற்றியது,” என்று தேசிய பல்கலைக்கழக சுகாதாரக் கட்டமைப்பின் தலைமை நிர்வாகியும் ஆய்வின் இணை மூத்த ஆசிரியருமான பேராசிரியர் யோ கே குவான் தெரிவித்தார்.

இவரும் டியூக்-என்யுஎஸ் மருத்துவப் பள்ளித் தலைவரான பேராசிரியர் பேட்ரிக் டானும் இணைந்து ஆய்வை நடத்தி அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளனர்.

நாள்பட்ட இரைப்பை அழற்சி அல்லது நெஞ்செரிச்சல் நோயாளிகளுக்கு வயிற்றின் சீதமென்சவ்வில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.

இத்தகையோருக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகளை அமெரிக்கப் புற்றுநோய் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தால் மாதாந்திர மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அறிவியல் இதழான ‘கேன்சர் டிஸ்கவரி’யில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வு மேற்கோள்காட்டியுள்ளது.

மேம்பட்ட மரபணு பகுப்பாய்வுகளைப் பயன்படுத்தி, ஆறு நாடுகளில் சேகரிக்கப்பட்ட 1,500 க்கும் மேற்பட்ட மாதிரிகளை பகுப்பாய்வு செய்த பின்னர், ஆராய்ச்சியாளர்கள் குடல் மெட்டாபிளாசியா அணுக்களில் 47 குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாற்றமடைந்த மரபணுக்களை அடையாளம் கண்டனர்.

ARID1A எனப்படும் முக்கிய கட்டி அடக்கி மரபணுவின் இழப்பு, மக்கள் வயதாகும்போது குருத்தணுக்கள் வயது தொடர்பான ரத்த மாற்றங்கள் மற்றும் SBS17 எனப்படும் மரபணுச் சேதத்தின் தனித்துவமான முறை உள்ளிட்ட பிறழ்ந்த மரபணுக்கள் இரைப்பை புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிப்பதற்கும் மோசமான முன்கணிப்பிற்கும் காரணமாகின்றன.

இந்த பெரிய, புவியியல் ரீதியாக வேறுபட்ட தரவுத்தொகுப்பு, மக்கள்தொகை முழுவதும் மரபணு மாற்றங்களை வயிற்று புற்றுநோய் அபாயத்தின் வெவ்வேறு நிலைகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க குழுவிற்கு உதவியது.

