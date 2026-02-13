பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் தமது வரவு செலவுத் திட்டத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவின் (ஏஐ) முக்கியத்துவத்தை பல்வேறு கட்டங்களில் வலியுறுத்தியிருந்தார்.
அதற்கு ஏற்ப, மறுநாளே தேசிய தொழிற்சங்கக் காங்கிரஸ், புதிய ஏஐ பயிற்சிக்கான முயற்சிகளை அடுத்தடுத்து முன்னெடுத்துச் செல்லப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது.
சிங்கப்பூரர்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான பயிற்சிப் பாதைகளை வகுப்பது, செயற்கை நுண்ணறிவுக்கான கருவிகளுக்கு மானியம் வழங்குவது புதிய முயற்சிகளாகும்.
இதில் முக்கியமாக பயிற்சிப் பாதைகள், ஏஐ கருவிக்கான மானியத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
இதனால் ஏஐ பயிற்சிகளைப் பெறும்போதே அவற்றை பயன்படுத்துவதற்கான மானியத்தையும் ஊழியர்கள் பெறவிருக்கின்றனர்.
தேசிய தொழிற்சங்கக் காங்கிரசின் தலைமைச் செயலாளரான இங் சீ மெங், ‘ஏஐ தயார்நிலை எஸ்ஜி’ முயற்சியை என்டியுசி வேலை வாய்ப்புக் கண்காட்சியில் அறிவித்தார்.
வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கண்காட்சியில் 70க்கும் மேற்பட்ட முதலாளிகள் 5,000க்கும் மேற்பட்ட வேலை வாய்ப்புகளை முன் வைத்திருந்தனர். இரண்டு நாள் கண்காட்சி சனிக்கிழமை வரை சேண்ட்ஸ் எக்ஸ்போ, கண்காட்சி நிலையத்தில் நடைபெறுகிறது.
“எங்கள் தொழிலாளர்களுடன் சேர்ந்து பயணிக்கவும், அவர்களுடைய வேலை மாற்றங்களுக்கு உரிய ஆதரவுகளை வழங்கவும் எதிர்கால ஏஐ உலகில் ஊழியர்கள் நியாயமான இடத்தைப் பெறவும் நாங்கள் கடப்பாடு கொண்டிருக்கும். அதையொட்டி என்டியுசி ஏஐ-தயார்நிலை எஸ்ஜி தொடங்கப்படுகிறது,” என்று திரு இங் சீ மெங் அறிவித்தார்.
இம்முயற்சியில், அனைத்து அம்சங்களும் ஒரே இடத்தில் இருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஏஐ திறன்களுக்கு ஊழியர்களை தயார்ப்படுத்துவது, ஏஐ தொழில்நுட்பத்திற்கான மாற்றங்களை நிறுவனங்கள் செய்ய உதவி, வேலைகளை மறுவடிமைப்பது, ஊழியர்களின் திறன்களுக்கு ஏற்ப பொருத்தமான வேலையைத் தேடித் தருவதில் உதவி உள்ளிட்டவை ஒரேயிட முயற்சியில் இருக்கும் என்று திரு இங் விவரித்தார்.
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்ட்நுட்பத்தால் ஊழியர்கள், நிறுவனங்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை தொழிற்சங்கத் தலைவர் ஒப்புக் கொண்டார்.
என்டியுசி மேற்கொண்ட ஆய்வில் வேலைப் பாதுகாப்பே ஐந்து ஊழியர்களில் ஒருவருடைய கவலையாக இருப்பது வந்துள்ளது.
2025ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த ஆய்வில் 2,000 ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர்.
நிபுணர்கள், மேலாளர்கள், நிர்வாகிகள் ஆகியோரும் தங்களுடைய வேலைகளில் ஏஐ ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தைக் கண்டு அதிகம் கவலைப்படுகின்றனர்.
அதே சமயத்தில் பல நிறுவனங்கள், குறிப்பாக சிறிய, நடுத்தர நிறுவனங்கள் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் புகுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றன. ஆனால் அதனால் ஏற்படும் செலவுகளும், அத்தகைய ஆற்றலைப் பெறுவதற்குள்ள கட்டுப்பாடுகளும் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பிரச்சினையாக இருப்பதாக திரு இங் சீ மெங் சுட்டிக்காட்டினார்.