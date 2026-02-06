Home
quick-news-icon
பட்ஜெட் 2026 செய்திகள்toggle-button-chevie

விமான சாகசக் கண்காட்சி

விமான சாகசக் கண்காட்சி

2 mins read
இன்றும் நாளையும் (பிப்ரவரி 7,8) பொதுமக்கள் கண்டுகளிக்கலாம்
b8b1fbf7-68f6-4024-9a91-dcaf68f126dd
விமானக் கண்காட்சியில் பங்கேற்பாளர்கள் பார்வையிடுவதற்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ள சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப்படையின் 10 நிலையான தளவாடங்களில் இந்த ஏஎச்-64டி அப்பாச்சி தாக்குதல் ஹெலிகாப்டரும் ஒன்று. - படம்: த. கவி
multi-img1 of 2
authorத.கவி >

த. கவி

இவ்வார இறுதியில் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லையா? நேராக சாங்கி கண்காட்சி மையத்திற்குச் செல்லுங்கள்!

‘சிங்கப்பூர் விமானக் கண்காட்சி 2026’ பார்வையாளர்களுக்குத் தனது கதவுகளைத் திறந்துவிட்டுள்ளது.

கண்காட்சியைப் பொதுமக்கள் அனைவரும் இம்மாதம் 7, 8ஆம் தேதிகளில் கண்குளிர கண்டு ரசிக்கலாம்.

30க்கும் மேற்பட்ட வணிக ரீதியான, ராணுவ, ஆளில்லா விமானங்களைப் பார்வையாளர்கள் அருகில் சென்று பார்த்து ரசிக்கலாம்.

ராயல் ஆஸ்திரேலிய விமானப்படையின் ஃஎப்-35ஏ லைட்னிங் II (Lightning II) ஸ்டெல்த் போர் விமானம், சிங்கப்பூர் விமானக் கண்காட்சியில் ஆகாயவெளியில் பல்வேறு சுழற்சிகளையும் செங்குத்தான பாய்ச்சல்களையும் நிகழ்த்திக் காட்டியது.
ராயல் ஆஸ்திரேலிய விமானப்படையின் ஃஎப்-35ஏ லைட்னிங் II (Lightning II) ஸ்டெல்த் போர் விமானம், சிங்கப்பூர் விமானக் கண்காட்சியில் ஆகாயவெளியில் பல்வேறு சுழற்சிகளையும் செங்குத்தான பாய்ச்சல்களையும் நிகழ்த்திக் காட்டியது. - படம்: த. கவி

ஏர்பஸ் (Airbus), பாம்படியர் (Bombardier), கோமாக் (COMAC), டசால்ட் (Dassault) போன்ற நிறுவனங்கள், இந்திய விமானப்படை, ராயல் ஆஸ்திரேலிய விமானப்படை போன்ற விமானப் படைகளின் விமானங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

சிங்கப்பூர் விமானக் கண்காட்சியில் ஃஎப்-16 போர் விமானம், ஏஎச்-64டி அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் இணைந்து ஆறு ஒருங்கிணைந்த சாகசங்களை நிகழ்த்த உள்ளன.
சிங்கப்பூர் விமானக் கண்காட்சியில் ஃஎப்-16 போர் விமானம், ஏஎச்-64டி அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர் இணைந்து ஆறு ஒருங்கிணைந்த சாகசங்களை நிகழ்த்த உள்ளன. - படம்: த. கவி

குடும்பத்தினர், விமான ஆர்வலர்களுக்காக பல அனுபவமூட்டும் கூடாரங்களும் உற்சாகமூட்டும் நடவடிக்கைகள் பலவும் விமானக் கண்ட்காட்சியைக் காண வருபவர்களுக்காகக் காத்திருக்கின்றன.

சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆயுதப்படையின் (RSAF) அரங்கில் உள்ள பாவனைப் பயிற்சிக் கூடங்களில் ஃஎப்-16 போர் விமானத்தை அல்லது ஏஎச்-64டி அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டரை ஓட்டிப் பார்க்கும் அனுபவத்தைப் பெறலாம்.

தொடர்புடைய செய்திகள்
(இடமிருந்து) எஸ்ஐஏஇசி தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சின் யாவ் செங், எஸ்ஏஇஎஸ்எல் உதவித் தலைவர் ஷாரில் தாஹா, வர்த்தக, தொழில் மூத்த துணையமைச்சர் லோ லென் லிங்; பொருளியல் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் உதவித் தலைவர் ஷெங் ஜிங்ஸின், எஸ்ஐஏஇசி தலைமை வர்த்தக அதிகாரி வோங் யூ ஜீன் ஆகியோர் பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி ஒப்பந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர்.

விமானக் கண்காட்சியில் 1,000 பொறியாளர்களின் வேலை ஒப்பந்தம்

ஷான்சி விக்டரி ஜெனரல் ஏவியேஷன் நிறுவனம் கொள்முதல் செய்துள்ள கோமாக் சி909 ரக விமானத்தின் மாதிரி, சிங்கப்பூர் விமானக் கண்காட்சியில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ரக விமானத்தில் பத்து டன் தண்ணீர், தீயணைப்புப் பைகள் ஆகியவற்றுடன் 19 பயணிகளையும் ஏற்றிச் செல்லலாம்.

சிங்கப்பூர் விமானக் கண்காட்சி: பற்பல ஒப்பந்தங்கள், அறிவிப்புகள்

வான்வழி சாகசக் குழுவினரை நேரில் சந்தித்து, அவர்களுடைய கதைகளையும், விமானத் துறை வேலை அனுபவங்களையும் கேட்டறியும் வாய்ப்பும் பார்வையாளர்களுக்குக் கிட்டும்.

விமானக் கண்காட்சியில் இந்திய விமானப்படையின் ‘சாராங்’ (Sarang) ஹெலிகாப்டர் சாகசக் குழுவினர் தங்களது வான்வழி சாகசங்களை நிகழ்த்துகின்றனர்.
விமானக் கண்காட்சியில் இந்திய விமானப்படையின் ‘சாராங்’ (Sarang) ஹெலிகாப்டர் சாகசக் குழுவினர் தங்களது வான்வழி சாகசங்களை நிகழ்த்துகின்றனர். -
-

வான்சாகசக் காட்சிகள்

சிங்கப்பூர், இந்தியா, இந்தோனீசியா, சீனா, மலேசியா, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளின் விமானப்படைக் குழுவினருடன் ஏர்பஸ், கோமாக் நிறுவனங்களின் விமானங்களும் இணைந்து பங்கேற்கும் வியப்பூட்டும் கண்கவர் ஆகாய சாகசங்கள் நடைபெறவுள்ளன.

சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப்படையின் F-16C போர் விமானம், ஆகாயவழி சாகசத்தின் போது தீப்பொறிகளை (flares) சிதறவிட்டு பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது.
சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப்படையின் F-16C போர் விமானம், ஆகாயவழி சாகசத்தின் போது தீப்பொறிகளை (flares) சிதறவிட்டு பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது. -

காட்சி நேரம் (இரு நாள்களும்)

பிப்ரவரி 7, 8ஆம் தேதிகளில் (சனி, ஞாயிறு) இரு நாள்களிலும் காலை 11:00 மணி முதல் 11:40 மணி வரையும், பிற்பகல் 3:30 மணி முதல் 4:10 மணி வரையும் நடைபெறும் மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் விமான சாகசக் காட்சிகளைத் தவறவிடாதீர்கள்.

-

நுழைவுச்சீட்டு விவரம்

வார இறுதி நாள்களுக்கான நுழைவுச்சீட்டுகளை சிஸ்டிக் (SISTIC) இணையத்தளம் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

பெரியவர்கள்: $39, குழந்தைகள் (3 முதல் 12 வயது): $19

குழுவுக்கான நுழைவுச்சீட்டுகள் (4 நுழைவுச்சீட்ட்ய்கள் + 1 கார் நிறுத்த வசதி): $250

கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்க்க, பார்வையாளர்கள் எக்ஸ்போ எம்ஆர்டி நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் சிறப்புப் பேருந்துகளைப் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். பேருந்துக்கான வரிசை எக்ஸ்போ ஹால் 5ல் தொடங்கும்.

-
சிங்கப்பூர் விமானக் கண்காட்சியின் ஆகாய சாகசக் காட்சியின்போது, சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப் படையின் (RSAF) ஏஎச்-64டி அப்பாச்சி தாக்குதல் ஹெலிகாப்டர் தனது ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது.
சிங்கப்பூர் விமானக் கண்காட்சியின் ஆகாய சாகசக் காட்சியின்போது, சிங்கப்பூர் குடியரசு ஆகாயப் படையின் (RSAF) ஏஎச்-64டி அப்பாச்சி தாக்குதல் ஹெலிகாப்டர் தனது ஆற்றலை வெளிப்படுத்துகிறது. - படம்: த. கவி
இந்தோனீசிய விமானப்படையின் ‘ஜூபிடர்’ சாகசக் குழுவினர், சாங்கி கண்காட்சி மையத்தில் நடைபெற்ற வான்சாகசக் காட்சியின்போது தங்களது திறமைகளை வெளிக்காட்டினர்.
இந்தோனீசிய விமானப்படையின் ‘ஜூபிடர்’ சாகசக் குழுவினர், சாங்கி கண்காட்சி மையத்தில் நடைபெற்ற வான்சாகசக் காட்சியின்போது தங்களது திறமைகளை வெளிக்காட்டினர். - படம்: த. கவி
குறிப்புச் சொற்கள்
விமானக் கண்காட்சிசாங்கிஎக்ஸ்போவிமானப்படைஇணையத்தளம்