நாளொன்றிற்கு 8 முறைவரை கேட்கும் கடிகார ஒலியால் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாகத் தியோங் பாரு குடியிருப்பாளர்கள் தொந்தரவுக்கு ஆளாவதாகத் தெரியவந்துள்ளது.
டிசம்பர் தொடக்கத்திலிருந்து ஒரு நாளைக்கு எட்டு முறை கேட்கும் உரத்தக் கடிகார ஒலி அவ்வட்டாரத்தில் அமைந்துள்ள புளோக் 55ல் இருந்து எழுவதாகக் குடியிருப்பாளர்கள் நம்புகின்றனர்.
மேலும் அந்தப் புளோக்கின் குறிப்பிட்ட ஓர் வீட்டிலிருந்து அந்தச் சத்தம் வருவதாக வட்டாரவாசிகள் கருதும் நிலையில், அந்த வீட்டில் யாரும் வசிக்கவில்லை என்றும் அவர்கள் கருத்துரைத்துள்ளனர்.
கடைசியாக அந்தக் கடிகார ஒலி ஜனவரி 12ல் கேட்டது என்றும், அந்த வீட்டின் உரிமையாளர் இவ்வாறு ஒலி எழுப்பும் வகையில் கடிகாரத்தை இயக்கிவைத்திருக்கலாம் என்றும் அக்கம்பக்க குடியிருப்பாளர்கள் சந்தேகம் தெரிவித்தனர்.
எந்த நேரத்திலும் எழும் இந்தக் கடிகார ஒலியால் அவதியுறுவதாகப் புளோக் 55, 56ல் வசிக்கும் குடியிருப்பாளர்கள் தெரிவித்திருந்தனர். மேலும் இந்தக் கடிகார சத்தத்தால் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்யும் சூழல் பாதிக்கப்டுகிறது, தூக்கம் கலைகிறது உள்ளிட்ட புகாரும் எழுந்துள்ளது.
குறிப்பாகக் குடியிருப்பாளர்கள் பலர் இந்தத் தொந்தரவுகுறித்து காவல்துறையிடமும் புகார் அளித்துள்ளனர். மேலும் தஞ்சோங் பகார் நகர் மன்றத்திடமும் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, சத்தம் வந்த இடத்திற்கு அருகில் உள்ள புளோக் 55க்கு அருகாமையில் அறையொன்றை வாடகைக்கு எடுத்து வசித்துவரும் திருவாட்டி சாரா கே, 26, சில நாட்களில் அந்தக் கடிகார ஒலியால் எழுந்த சத்தம் காலை 6 மணிக்கே தம்மை எழுப்பிவிட்டது என்றும் கூறினார்.