சிங்கப்பூர் முழுவதும் 24 மணி நேரக் காற்றுத் தூய்மைக்கேட்டுக் குறியீடு இரவோடு இரவாக ‘ஆரோக்கியமற்ற’ நிலைக்குத் திரும்பியதால், புகைமூட்டச் சூழல் சற்றுத் தணிந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, அனைத்து ‘ஆக்டிவ்எஸ்ஜி’ விளையாட்டு வசதிகளும் சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 17) முதல் மீண்டும் இயங்கத் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விளையாட்டுகளில் மக்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிப்பதற்காகச் செயல்படும் ‘ஸ்போர்ட் சிங்கப்பூர்’ அமைப்பின் ‘ஆக்டிவ்எஸ்ஜி சர்க்கிள்’ இணையத்தளத்தில், நள்ளிரவில் வெளியிடப்பட்ட புகைமூட்டம் பற்றிய விழிப்புநிலை அறிக்கையில் இத்தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, அனைத்து விளையாட்டு வசதிகளும் அவற்றிற்குரிய இயங்கும் நேரங்களின் அடிப்படையில் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கும்.
விளையாட்டு வசதிகளைப் பயன்படுத்துவோர் தற்போதைய நிலவரப்படி உள்ள காற்றின் தரத்தைக் கண்காணித்து, அதற்கு ஏற்பத் தங்களின் உடற்பயிற்சி நடவடிக்கைகளை அமைத்துக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். அதே வேளையில், வெளிப்புற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும்போது எளிதில் பாதிக்கப்படும் நிலையில் உள்ளவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புகைமூட்ட நிலவரத்தைத் தொடர்ந்து தீவிரமாகக் கண்காணித்து, தேவைக்கேற்ப விளையாட்டு வசதிகளின் இயக்க அமைப்புகளில் மாற்றங்களைச் செய்வதாகச் ‘ஸ்போர்ட்எஸ்ஜி’ கூறியுள்ளது.
முன்னதாக, காற்றுத் தூய்மைக்கேடு ‘மிகவும் ஆரோக்கியமற்ற நிலை’யை எட்டியதைத் தொடர்ந்து, தெற்கு, கிழக்கு, மேற்கு, மத்தியப் பகுதிகளிலுள்ள விளையாட்டு மையங்களின் வெளிப்புற வசதிகள் மற்றும் குளிரூட்டப்படாத வசதிகள் அனைத்தையும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி முதல் தற்காலிகமாக மூடுவதாக ‘ஆக்டிவ்எஸ்ஜி’ அறிவித்திருந்தது.