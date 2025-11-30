ஆஸ்டின்: சிங்கப்பூர் போன்ற நட்பு நாடுகளின் உதவியை அமெரிக்கா நாடியிருக்கிறது.
அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப், நாட்டின் பொருளியலைச் சீரமைக்கவும் அனைத்துலக வர்த்தகக் கட்டமைப்பில் நியாயமான போக்கை நிலைநாட்டவும் முயல்வதாகச் சிங்கப்பூருக்கான அமெரிக்கத் தூதர் டாக்டர் அஞ்சனி சின்ஹா கூறியிருக்கிறார். அமெரிக்காவின் தேசியப் பாதுகாப்பை அதிபர் காப்பாற்ற முனைவதாக அவர் சொன்னார்.
அமெரிக்கா, சிங்கப்பூரிலிருந்து தருவிக்கப்படும் பொருள்களுக்கு 10 விழுக்காட்டு அடிப்படைத் தீர்வை விதிக்கப்படும் என்று ஏற்கெனவே கூறியிருந்தது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே 2004ஆம் ஆண்டிலிருந்து தடையற்ற வர்த்தக உடன்பாடு நடப்பில் உள்ளது. இருப்பினும் தீர்வை அறிவிக்கப்பட்டது பற்றிக் கேட்டதற்கு டாக்டர் சின்ஹா அவ்வாறு பதில் தந்தார்.
“பல்லாண்டாக அமெரிக்காவில் வரி செலுத்துவோரும் சேவைத் துறையில் பணிபுரிவோரும் சிங்கப்பூரின் வியத்தகு பொருளியல் வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்களித்துள்ளனர்,” என்று அவர் சொன்னார். ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் ஊடகத்திற்கு மின்னஞ்சல்வழி வழங்கிய நேர்காணலில் டாக்டர் சின்ஹா அதனைத் தெரிவித்தார்.
“இப்போது அமெரிக்கப் பொருளியலைச் சீரமைப்பதில் உதவுமாறு நட்பு நாடுகளைக் கேட்கிறோம். அதுதான் கட்டமைப்பு. அமெரிக்க-சிங்கப்பூர் வர்த்தக, பொருளியல் உறவு தொடர்ந்து வளர்ச்சிகாணும் என்று நான் நம்புகிறேன்,” என்றார் அவர்.
அமெரிக்கா, 90க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்குத் தீர்வை விதித்துள்ளது. சில நாடுகளுக்கு 50 விழுக்காடு வரை வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க வர்த்தகப் பற்றாக்குறையைக் குறைப்பது நோக்கம். அமெரிக்காவின் பற்றாக்குறை தற்போது 1 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகம்.
அமெரிக்கா, சில நாடுகளுடன் வர்த்தக உபரியைக் கொண்டுள்ளது. அவற்றில் சிங்கப்பூரும் ஒன்று. சிங்கப்பூருடனான அமெரிக்கப் பொருள்களின் வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்ட உபரியின் மதிப்பு ஏறக்குறைய 1.9 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்.
டாக்டர் சின்ஹா முதலில் தொழில்நுட்பம், எரிசக்தி, பாதுகாப்பு முதலிய துறைகளில் கவனம் செலுத்தப்போவதாகக் கூறினார். சிங்கப்பூருடன் வர்த்தகத்திலும் முதலீட்டிலும் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் வழிகளைத் தொடர்ந்து ஆராயவிருப்பதாக அவர் சொன்னார். இரு நாடுகளிலும் பொருளியல் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த முயற்சிகள் எடுக்கப்படும் என்றார் டாக்டர் சின்ஹா.