அமெரிக்க வரி உயர்வு: சிங்கப்பூர் வர்த்தகங்கள் கவலை

அமெரிக்க அரசு விதித்துள்ள 12.5 விழுக்காடு புதிய இறக்குமதி வரி உயர்வால் சிங்கப்பூரின் ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் கடுமையான சவால்களையும் பாதிப்புகளையும் எதிர்நோக்கியுள்ளன.
கட்டாய உழைப்பு மூலம் தயாரிக்கப்படும் பொருள்களைத் தடைசெய்யத் தவறியதாகக் கூறி, சிங்கப்பூர் உட்பட பல நாடுகளின் பொருள்களுக்கு அமெரிக்க வர்த்தகப் பிரதிநிதி அலுவலகம் இந்த வரியை விதித்துள்ளது.
சிங்கப்பூரிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் உள்நாட்டுப் பொருள்களில் ஏறக்குறைய மூன்றில் ஒரு பங்கு இதனால் பாதிக்கப்படும் என வர்த்தக, தொழில்துறை அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
ஜூலை 24ஆம் தேதி முதல் இந்தப் புதிய வரி உயர்வு நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கை உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்காவின் இந்தக் குற்றச்சாட்டைச் சிங்கப்பூர் அரசு உறுதியாக மறுத்துள்ளது. கட்டாய உழைப்பைச் சிங்கப்பூர் ஒருபோதும் சகித்துக்கொள்ளாது என்றும் நாட்டின் எல்லைக்குள் இத்தகைய சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளைத் தடுக்கக் கடுமையான சட்ட அமலாக்கக் கட்டமைப்பு உள்ளதாகவும் சிங்கப்பூர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
சிங்கப்பூருடன் அமெரிக்கா தொடர்ந்து வர்த்தக உபரி கொண்டுள்ள நிலையில், இந்த வரி உயர்வுக்குத் தொழில்நுட்ப அல்லது பொருளியல் ரீதியான எந்தவொரு அடிப்படையும் இல்லை என வெளியுறவு அமைச்சர் விவியன் பாலகிருஷ்ணனும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
இருப்பினும், எஃகு, அலுமினியம், எரிபொருள், மருத்துவப் பொருள்கள், பகுதி மின்கடத்திகள், குறிப்பிட்ட மின்னணு, விண்வெளிப் பொருள்களுக்கு இந்தப் புதிய வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திடீர் வரி உயர்வால் அமெரிக்க வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதல் செலவை ஏற்க மறுப்பதாக உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்களும் வர்த்தக உரிமையாளர்களும் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் பல வர்த்தக வாய்ப்புகளையும் ஒப்பந்தங்களையும் இழக்க நேரிடுவதாகவும் தங்களால் எதுவும் செய்ய இயலாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட வர்த்தகங்களுக்குத் தேவையான உதவிகளையும் வழிகாட்டல்களையும் வழங்கச் சிங்கப்பூர் வர்த்தகச் சம்மேளனம், சிங்கப்பூர் உற்பத்திச் சம்மேளனம் ஆகியவை முன்வந்துள்ளன.