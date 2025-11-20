சிலேத்தார் வெஸ்ட் பண்ணை ஒன்றில் அண்மையில் தெரு நாய்கள் பிடிக்கப்பட்ட சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து கவலை எழுப்பப்பட்டதால் தனது நடைமுறைகளை மறுஆய்வு செய்வதாக விலங்குநல, கால்நடை மருத்துவச் சேவைப் பிரிவு (ஏவிஎஸ்) தெரிவித்துள்ளது.
‘ஏவிஎஸ்’ ஊழியர்களின் மேற்பார்வையில், இதற்காக நியமிக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் மேற்கொண்ட அந்த நடவடிக்கை தொடர்பான காணொளிகள் இன்ஸ்டகிராமில் நவம்பர் 14ஆம் தேதி பதிவிடப்பட்டன.
பொதுமக்களும் விலங்குநல ஆர்வலர் குழுவினரும் அதன் தொடர்பில் கவலை தெரிவித்திருந்தனர். நாய்களைக் கையாள்வதற்கான ‘ஏவிஎஸ்’இன் தரநிலைகளையும் அவற்றை நிர்வகிக்கும் நடைமுறைகளையும் பற்றிக் கேள்வி எழுப்பியதுடன் மேலும் கருணையான தரநிலைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறியிருந்தனர்.
இதன் தொடர்பில் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் எழுப்பிய கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்த ‘ஏவிஎஸ்’ குழுமத்தின் சமூக விலங்குகள் நிர்வாகப் பிரிவு இயக்குநர் டாக்டர் அன்னா வோங், விலங்குநல ஆர்வலர்களின் கவலைகள் தொடர்பில் கருத்து சேகரிக்கப்படுவதாகத் தெரிவித்தார்.
‘ஏவிஎஸ்’ 2018ஆம் ஆண்டு முதல் ‘டிஎன்ஆர்எம்’ எனும் ‘பிடித்தல்-கருத்தடை செய்தல்-மீண்டும் ஓர் உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்தல்/விடுவித்தல்-நிர்வகித்தல் (Trap-Neuter-Rehome/ Release-Manage) திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி வருகிறது.
அத்திட்டத்திற்கு மெருகூட்டுவதன் தொடர்பில் விலங்குநல ஆர்வலர் குழுக்களுடன் ‘ஏவிஎஸ்’ தொடர்ந்து அணுக்கமாகப் பணியாற்றும் என்று வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 20) அவர் கூறினார்.
விலங்குகள், சமூகம் என இருதரப்பின் பாதுகாப்புக்கும் நலனுக்கும் தொடர்ந்து முன்னுரிமை தரப்படும் என்றார் டாக்டர் வோங்.
சிலேத்தார் வெஸ்ட் பண்ணையில் கடந்த மே மாதத்திலிருந்து நான்கு நாய்க்கடிச் சம்பவங்களும் நாய்கள் மக்களைத் துரத்திய சம்பவங்களும் நிகழ்ந்ததைத் தொடர்ந்து, அங்கிருந்து மூன்று நாய்களை அதிகாரிகள் அகற்றிவிட்டனர். பொதுமக்களில் சிலர் அச்சம்பவங்களில் காயமுற்றனர்.
எனவே, பொதுப் பாதுகாப்பு தொடர்பான சூழல்களில் ‘ஏவிஎஸ்’ விரைவாகவும் உறுதியாகவும் செயல்பட வேண்டியிருப்பதாகவும் அதே வேளையில் நடவடிக்கைகள் பாதுகாப்பாகவும் சிறப்பாகவும் மேற்கொள்ளப்படுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டியிருப்பதாகவும் டாக்டர் வோங் குறிப்பிட்டார்.
சிங்கப்பூரின் ஆகப் பெரிய விலங்குநல ஆர்வலர் குழுவான ‘எஸ்பிசிஏ’ சரியான நாய்கள்தான் பிடிக்கப்பட்டனவா என்ற ஐயத்தை முன்வைத்திருந்தது. சரியான நாய்கள்தான் பிடிக்கப்பட்டன என்றார் அவர். பாதிக்கப்பட்டோர் அதனை உறுதி செய்ததை அவர் சுட்டினார்.
பிடிபட்ட மூன்று நாய்களும் தற்போது ‘ஏவிஎஸ்’ அமைப்பின் பராமரிப்பில் இருப்பதாகத் தெரிவித்த டாக்டர் வோங், ‘டிஎன்ஆர்எம்’ நடவடிக்கைக்குப் பிறகு அவை மக்கள் தத்தெடுப்பதற்குத் தயாராக உள்ளன என்றார். விருப்பமுள்ளவர்கள் ‘ஏவிஎஸ்’ குழுமத்தின் விலங்குநல ஆர்வலர் குழுப் பங்காளிகளை நாடலாம்.