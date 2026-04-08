2023ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டுதோறும் சுமார் 6 விழுக்காட்டு வளர்ப்புப் பெற்றோர் தங்கள் பணிக்கான தகுதியை இழந்து வருகின்றனர் என்று சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டுத் துணை அமைச்சர் கோ பெய் மிங் புதன்கிழமை (ஏப்ரல் 8) தெரிவித்தார்.
புதிய குடும்பப் பொறுப்புகள், உடல்நலம், வயது தொடர்பான காரணிகள், இடமாற்றம் ஆகியவை, துன்புறுத்தப்பட்ட, கைவிடப்பட்ட அல்லது புறக்கணிக்கப்பட்ட குழந்தைகளைத் தற்காலிகமாக ஏற்றுக்கொள்ள இந்த வளர்ப்புப் பெற்றோர் மறுப்பதற்கான காரணங்கள் என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
நியமன நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நியோ கோக் பெங் எழுப்பிய நாடாளுமன்றக் கேள்விகளுக்கு திரு கோ பதிலளித்தார்.
குழந்தைகள் விலகும் விகிதங்களைத் தவிர, தானும் ஒரு வளர்ப்புப் பெற்றோராக இருக்கும் பட்சத்தில், வளர்ப்புப் பெற்றோருக்கும் சொந்தப் பெற்றோருக்கும் இடையிலான இணை வளர்ப்பு ஏற்பாடுகளுக்கான வழிகாட்டுதல்களை சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு வெளியிடத் திட்டமிட்டுள்ளதா என்றும் திரு நியோ கேட்டார்.
டிசம்பர் 2024 நிலவரப்படி, 530 வளர்ப்புப் பிள்ளைகளும் 633 வளர்ப்புக் குடும்பங்களும் இருந்தன. இது 2023ல் இருந்த 614 வளர்ப்புக் குடும்பங்களைவிட அதிகமாகும்.
‘பொருத்தமான இடங்களில்’ வளர்ப்புப் பெற்றோருக்கும் சொந்த பெற்றோருக்கும் இடையிலான இணை வளர்ப்பு ஏற்பாடுகளைப் பரிசீலிக்க அமைச்சு தயாராக உள்ளது என்று திரு கோ பதிலளித்தார்.
“குறிப்பாக, குழந்தையைச் சொந்த பெற்றோருடன் மீண்டும் இணைப்பதை எளிதாக்குவதற்கும், அது குழந்தையின் நலனுக்கு உகந்ததாக இருக்கும் இடங்களிலும்,” என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
13 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய மூத்த குழந்தைகளை வளர்ப்புப் பிள்ளைகளாகப் பராமரிக்க அதிக குடும்பங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், அமைச்சு 2025ல் மாதாந்தர உதவித்தொகையை $1,100-லிருந்து $1,300-ஆக உயர்த்தியது.
தொடர்புடைய செய்திகள்
இதற்கிடையே, சிறப்பு அல்லது மருத்துவத் தேவைகள் உள்ள 13 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய வளர்ப்புப் பிள்ளைகளைப் பராமரிப்பவர்கள், $1,500லிருந்து $1,800 ஆகப் பெறுவார்கள்.
வளர்ப்புப் பெற்றோராக விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கான குறைந்தபட்ச குடும்ப வருமானம் மற்றும் கல்வித் தகுதிகளும் ரத்து செய்யப்பட்டன.
மேலும், வளர்ப்பு குடும்பங்கள், குழந்தைகளின் அறங்காவலர்களாக, தகுதியுள்ள குழந்தையின் குழந்தை வளர்ச்சிக் கணக்கில் (சிடிஏ) சேர்க்கப்படும் வரவுகளான சைல்ட் லைஃப்எஸ்ஜி (Child LifeSG) வரவுகளைப் பெறவும் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.