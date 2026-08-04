Home
quick-news-icon

சாங்கி விமான நிலையத்தில் தானியக்க சக்கர நாற்காலி சேவை

சாங்கி விமான நிலையத்தில் தானியக்க சக்கர நாற்காலி சேவை

2 mins read
c2fd2474-9704-4786-b6da-2b1301d00dba
நீண்டதூரம் நடக்க இயலாத பயணிகள் ஒரு முனையத்திலிருந்து மற்றொரு முனையத்திற்கு எளிதில் செல்ல உதவுகிறது தானியக்க சக்கர நாற்காலிகள். - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
Google News Preferred Icon

சாங்கி விமான நிலையத்தின் வெவ்வேறு முனையங்கள் வழியாகப் பயணம் செய்வோருக்குக் கைகொடுக்கவிருக்கிறது புதிய தானியக்க சக்கர நாற்காலிகள்.

நீண்டதூரம் நடக்க இயலாதோரும் படிகள் ஏறமுடியாதோரும் அந்தத் தானியக்க சக்கர நாற்காலிகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

அத்தகையோர் யாருடைய உதவியுமின்றி தானியக்க சக்கர நாற்காலிகள் மூலம் ஒரு முனையத்திலிருந்து மற்றொரு முனையத்திற்குச் செல்ல முடியும்.

இரண்டாம், மூன்றாம் முனையங்கள் வழி சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ், ஏர் இந்தியா ஆகிய விமானங்களில் பயணம் செய்வோர் தானியக்க சக்கர நாற்காலிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

தானியக்க சக்கர நாற்காலிகளுக்கான சோதனைகள் கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திலிருந்து இவ்வாண்டு ஜூன் மாதம்வரை நடைபெற்றன.

கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திலிருந்து இவ்வாண்டு ஜூன் மாதம்வரை சக்கர நாற்காலிகள் சோதிக்கப்பட்டன.
கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திலிருந்து இவ்வாண்டு ஜூன் மாதம்வரை சக்கர நாற்காலிகள் சோதிக்கப்பட்டன. - படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தானியக்க சக்கர நாற்காலிகளுக்கான தேவை கடந்த ஆண்டு 20 விழுக்காடு அதிகரித்ததாகச் சாங்கி விமான நிலையக் குழுமம் சொன்னது.

முதற்கட்டமாக, 18 தானியக்க சக்கர நாற்காலிகள் இரண்டாம், மூன்றாம் முனையங்களில் வைக்கப்படும். இரண்டாம் முனையத்தில் ஒன்பதும் மூன்றாம் முனையத்தில் ஒன்பதும் வைக்கப்படும்.

ஒரு விமானத்திலிருந்து மற்றொரு விமானத்துக்கு மாறும்போது ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கும் அதிகமாகக் காத்திருக்கும் பயணிகளுக்கு அந்தச் சக்கர நாற்காலிகள் சேவை வழங்கும்.

இவையும் உங்களுக்குப் பிடிக்கலாம்toggle-button-chevie

அனைத்துவகைச் செய்திகளும் ஒரே இடத்தில்.
கடந்த ஆண்டு, இதுவரை இல்லாத உச்சமாகச் சாலை விபத்துகளில் 149 மரணங்கள் ஏற்பட்டன.

சாலைப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட சட்டத் திருத்தங்கள்

04 Aug 2026 - 7:38 PM

சாலையில் விழுந்த நிலையில் இருந்த மோட்டார்சைக்கிளோட்டிக்கு உதவ சிலர் முன்வந்தனர்.

சிலேத்தார் விரைவுச் சாலை விபத்து: நால்வர் மருத்துவமனையில்

04 Aug 2026 - 7:37 PM

தேசியச் சமூக சேவை மன்றத்தின் புதிய தலைவர் திரு கிரெகரி விஜயேந்திரன்.

அதிகரிக்கும் சமூகப் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள வலுவான பங்காளித்துவத்துக்கு அழைப்பு

04 Aug 2026 - 6:44 PM

மின்னிலக்க நாணய வர்த்தக நிறுவனமான ஃபேல்கன் எக்ஸ் உலக அளவில் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையை எடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

சிங்கப்பூர் உட்பட உலகின் 10% ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்: ஃபேல்கன் எக்ஸ் நிறுவனம்

04 Aug 2026 - 10:08 AM

நடப்பதற்குச் சிரமப்படுவோரிடமிருந்து நாள் ஒன்றுக்கு கிட்டத்தட்ட 2,300 கோரிக்கைகள் வருகின்றன. அவற்றுள் ஐந்தில் நான்கு கோரிக்கைகள் வெவ்வேறு முனையங்களுக்கு மாறிச் செல்லும் பயணிகளிடமிருந்து வருவதாகச் சாங்கி விமான நிலையக் குழுமம் சொன்னது.

நடமாடுவதற்குச் சிரமமுள்ள பயணிகள் விமானச் சீட்டுகளுக்கு முன்பதிவு செய்யும்போதே அதுகுறித்து தெரிவிக்கவேண்டும். அதையடுத்து அவர்களுக்குத் தானியக்க சக்கர நாற்காலிகள், சாதாரண சக்கர நாற்காலிகள், ஐந்து பேர் அமரக்கூடிய ‘பகி’ வாகனம் ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யப்படும்.

இரண்டாம், மூன்றாம் முனையங்களில் 18 சக்கர நாற்காலிகள் சேவை வழங்குகின்றன.
இரண்டாம், மூன்றாம் முனையங்களில் 18 சக்கர நாற்காலிகள் சேவை வழங்குகின்றன. - படம்: சாவ்பாவ்

தானியக்க சக்கர நாற்காலிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான பயணிகளை, அவர்கள் வழங்கும் விவரங்களைக் கொண்டு சேட்ஸ் நிறுவனத்தின் சேவை ஊழியர்கள் முன்கூட்டியே அடையாளம் கண்டுவிடுவர்.

பாதுகாப்பு இருக்கை வாரை அணிந்த பிறகுதான் தானியக்க சக்கர நாற்காலியை இயக்க முடியும்.

சாங்கி விமான நிலையத்தின் இரண்டாம், மூன்றாம் முனையங்களில் உள்ள புறப்பாட்டு நுழைவாயிலுக்கான பாதையில் செல்லும் வகையில் தானியக்க சக்கர வாகனங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்புச் சொற்கள்
சக்கர நாற்காலிதானியக்கம்சாங்கி விமான நிலையம்

தொடர்புடைய செய்திகள்