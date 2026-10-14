விமானத்தில் வங்கி அட்டைகள் திருட்டு: இருவர் மீது குற்றச்சாட்டு

வியட்னாமின் ஹோ சி மின் நகரிலிருந்து சிங்கப்பூர் நோக்கிப் பயணம் செய்த வியட்ஜெட் விமானத்தில், சக பயணிகளின் வங்கி அட்டைகளைத் திருடியதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் இரு சீன நாட்டவர்கள் மீது புதன்கிழமையன்று (அக்டோபர் 14) நீதிமன்றத்தில் திருட்டுக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
54 வயது ஷூ ஸைஜுன், 59 வயது டோங் பாங்ஜுன் ஆகிய இருவரும் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 12ஆம் தேதியன்று இக்குற்றங்களைப் புரிந்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், இருவரும் இணைந்து இக்குற்றங்களைச் செய்தனரா என்பது குறித்து நீதிமன்ற ஆவணங்களில் தகவல்கள் ஏதும் குறிப்பிடப்படவில்லை. குற்றச்சாட்டின்படி, அக்டோபர் 12ஆம் தேதி காலை 8.30 மணியளவில் பயணி ஒருவரின் பையிலிருந்து ஷூ இரண்டு பற்று அட்டைகளைத் திருடியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து, கிட்டத்தட்ட 30 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மற்றொரு பயணியின் பையிலிருந்து டோங் ஒரு கடன் அட்டையைத் திருடியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
இச்சம்பவம் தொடர்பாகக் காவல்துறை வெளியிட்ட முந்தைய அறிக்கையில், அக்டோபர் 12ஆம் தேதி காலை 9.45 மணியளவில் சாங்கி விமான நிலையத்தின் முனையம் 4ல் அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அப்போது அவர்களிடம் உரிமையாளர்களின் பெயர்கள் இல்லாத மூன்று வங்கி அட்டைகள் கைப்பற்றப்பட்டதை அடுத்து இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். தற்போது ஷூவின் வழக்கு விசாரணை அக்டோபர் 16ஆம் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், டோங்கின் வழக்கு அக்டோபர் 28ஆம் தேதியன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், இவர்கள் இருவருக்கும் தலா மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை, அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம்.